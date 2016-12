Am Neuköllner Maybachufer hat ein Auto gebrannt. Es handele sich vermutlich um Brandstiftung, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Passant hatte das brennende Fahrzeug am Morgen gegen 4 Uhr entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Ein daneben stehendes Auto wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt und soll von einem Brandkommissariat ermittelt werden. In der Nacht zum Freitag hatten bereits in der Rigaer Straße in Friedrichshain vier Autos gebrannt - auch hier blieb die Ursache zunächst unklar.