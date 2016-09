Der Europäische Monat der Fotografie Berlin ist das größte deutsche Fotofestival. Vier Wochen lang geht es um die Kunst mit der Kamera – 130 Ausstellungen an 120 Orten erwarten die Besucher. In diesem Jahr widmet sich das Festival unter anderem der digitalen Bilderflut.

Diese Eröffnungstage, die Opening Days, werden von der Galerie C/O Berlin kuratiert und finden bis zum 2. Oktober im Amerika-Haus in der Hardenbergstraße statt. Sie sind eine der Neuigkeiten bei der diesjährigen siebten Ausgabe von Deutschlands größtem Fotofestival. "Wir experimentieren in jedem Jahr gerne ein bisschen und wir wollen den Monat der Fotografie mit einem Feuerwerk eröffnen", erklärt Projektmanager Oliver Bätz.

Wir sind von Fotos umgeben. Was machen diese Fotos mit uns? Wie echt sind digitale Aufnahmen, die am Computer retuschiert werden? Und welche Bedeutung hat die professionelle Fotografie in einer bilderüberfluteten Welt? Damit beschäftigen sich bereits zum Auftakt des diesjährigen Europäischen Monats der Fotografie Künstler, Fotografen, Künstler, Archivare, Publizisten und Medienexperten auf Panels und in Talks.

Man will europäischer werden in diesem Jahr, weswegen die acht Partnerstädte, darunter Athen, Budapest, Paris und Wien, erstmals ihre Ausstellungen unter dem gemeinsamen Logo "EMOP" präsentieren. Auf ein übergeordnetes Motto, wie es in den letzten Jahren gewählt wurde, hat man allerdings verzichtet. Auch das sei, so Oliver Bätz, Projektmanager des EMOP zwar ein "Experiment", doch dadurch sei das Angebot auch vielfältiger geworden.

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf der modernen Schwarz-Weiß-Fotografie. Sie stellt die Künstler vor besondere Herausforderungen, erklärt Ute Mahler, Fotografin und Gründungsmitglied der Ostkreuz-Fotoagentur: "Wir können nicht in der gleichen Ästhetik fotografieren wie die großen Fotografen in den Sechzigerjahren, sondern man muss auch eine zeitentsprechende formale Umsetzung wählen, das ist wahnsininng schwer."

Auch C/O Berlin ist natürlich mit Ausstellungen beteiligt. Das Künstlerduo Adam Broomberg und Oliver Chanarin hinterfragt etwa, wie Kriege und blutige Konflikte medial dokumentiert und verbreitet werden. Mit Verfremdungseffekten fordern sie die Betrachter zum kritischen Sehen heraus, etwa indem sie die Bibel und die Kriegsfibel von Bertolt Brecht mit Materialien aus dem Archive of Modern Conflict und schockierenden Fotografien aus dem Internet bearbeiten und überlagern.

Doch die aktuelle Ausgabe des EMOP widmet sich nicht nur aktuellen Fotografie-Trends, sondern sie nimmt auch die Vergangenheit in den Blick: So erinnert das Verborgene Museum an die Geschichte zweier jüdischer Fotografinnen, die in England und Uruguay einen Neuanfang starteten, nachdem sie in der NS-Zeit aus Wien und Berlin fliehen mussten. Den raschen Wandel der Metropole in den Dreißigerjahren können Besucher in der Ausstellung der Fotografin Berenice Abbott im Martin-Gropius-Bau über New York zwischen 1935 und 1939 miterleben, einem der Höhepunkte des Festivals.

Die ganze Welt in der fotografischen Nussschale präsentieren die zahlreichen kleineren Ausstellungen: Dauer und Vergänglichkeit, verwunderliche Orte in Japan, Kuba, New York oder im Berliner Schillerkiez.

Auch ein Besuch in Brandenburg lohnt sich: Im Kunst- und Kreativhaus Potsdam zeigen neun Fotografinnen und Fotografen ihre ganz unterschiedliche Wahrnehmung des Alltags: Die Erfindung des Realen heißt die Schau. Sie wirft einen verblüffend privaten Blick auf den Alltag. Ein steriles Blumenstilleben ist da zu sehen, die Satellitenschüssel auf einem Hausdach, eine Aussichtsplattform, eine Straßenszene.

Es sind Fotos, die Bekanntes aus ihrer ganz eigenen Perspektive präsentieren und damit - wie der gesamte Monat der Fotografie - die Frage zur Bedeutung von Bildern in unserem Leben auf erfrischend neue Weise stellen.