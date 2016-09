Das Festival des osteuropäischen Films in Cottbus startet in diesem Jahr mit einer Filmreihe zu Ländern, die im 20. Jahrhundert vom Sozialismus stark geprägt waren oder noch sind.



Los gehe es mit Kuba, teilte das Filmfestival am Freitag mit. Insgesamt sind vom 8. bis zum 13. November rund 200 Produktionen aus rund 35 Ländern an verschiedenen Orten in der Stadt zu sehen und damit ähnlich viele wie im vergangenen Jahr.

Das Cottbuser Festival gibt es seit 1991, es genießt international einen guten Ruf für seinen Blick auf zeitgenössische osteuropäische Filme. 2015 kamen mehr als 20.000 Besucher.

Im Wettbewerb konkurrieren Filme in den Kategorien Spiel-, Kurz- und Jugendfilm. Im vergangenen Jahr gewann der kroatisch-serbische Film "Zyizdan" ("Mittagssonne") des kroatischen Regisseurs Dalibor Matanic den Hauptpreis als bester Spielfilm.