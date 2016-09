In einer Schulaula fing 1946 alles an. In ihrer 70-jährigen Geschichte kann die Neue Bühne Senftenberg zurückblicken auf rund 1.400 Stücke, 21.000 Aufführungen und 4,2 Millionen Besucher. Das wird kräftig gefeiert - mit gleich mehreren Stücken an einem Abend.