"Hochkant" und "Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier" - diese Formate steuert der rbb dem neuen Online-Angebot für ein junges Publikum bei. "Funk" wird das erste öffentlich-rechtliche Multi-Channel-Netzwerk heißen, am Samstag geht es an den Start. Satire auf YouTube und News im Snapchat-Stil seien erst der Anfang, sagt Claas Reimer vom rbb.

"funk" ist das junge Angebot von ARD und ZDF im Netz. Es hat zum Start circa 40 Formate auf Plattformen wie Snapchat, Facebook und Youtube, außerdem eine App und eine eigene Website . Wir sind das erste öffentlich-rechtliche "Multi-Channel-Netzwerk", kurz MCN, in Deutschland. Bisher gab es MCNs nur kommerziell. Diese Netzwerke binden YouTuber an sich und verdienen dann vor allem über die Werbung, die vor ihre Videos geschaltet wird. "funk" bietet Nachwuchstalenten, aber auch etablierten YouTubern eine Alternative: werbefrei, mit fairen Verträgen und mit redaktioneller Unterstützung.

Auf Snapchat teilen Salwa Houmsi, Eva Schulz und Florian Prokop ihren Blick auf die Welt mit der Community – von Tagespolitik bis Popkultur, auch live vor Ort. News am Morgen, Hintergründe am Nachmittag oder abends. Außerdem können die User direkt mit den Dreien in Kontakt treten, Fragen stellen und beispielsweise Bilder und Videos schicken, auf die die Reporter reagieren.

Vor allem 14- bis 18-Jährige. Wir wissen beispielsweise, dass viele Schüler keine Nachrichten-Apps auf ihrem Smartphone haben oder diese kaum verwenden. Informationen werden oft über die Freundeskreise verbreitet, vor allem über soziale Netzwerke wie Facebook oder Messenger wie WhatsApp und eben Snapchat. Hochkant will die gute Freundin beziehungsweise der gute Freund auf Snapchat werden. So wollen wir auf Basis von journalistischer Recherche und mit hohen Standards informieren und Gerüchte relativieren - das ist unser Ziel.

Moritz Neumeier hat eine einzigartige Art, das aktuelle Weltgeschehen, Politik und Gesellschaft zu kommentieren. Dabei zwingt er seine Meinung niemandem auf, sondern möchte die Menschen vor allem dazu anregen, sich selbst zu informieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das kann er nun in einem werbefreien Umfeld tun, was ihm super gefällt, denn er hasst Werbung. Der rbb unterstützt ihn darüber hinaus mit professioneller Recherchearbeit für seine Videos. Die kommt bei uns von Radioeins. Ab dem 4. Oktober wird er dort auch jeden Dienstag zu hören sein.

Es gibt schon seit Jahren die Diskussion, wie wir die 14- bis 29-Jährigen besser erreichen. Zuerst drehte sich alles um einen Jugendkanal im Fernsehen, darauf konnte sich aber niemand einigen. Am Ende hat die Politik dann entschieden: Nein, es soll kein Fernsehkanal sein, sondern "wir beauftragen die Öffentlich-Rechtlichen damit, ein reines Online-Angebot zu machen". Diese Entscheidung musste dann in einen Staatsvertrag gegossen werden, was auch nochmal gedauert hat. In dieser Zeit haben ARD und ZDF intern das Geld für "funk" aufgetrieben. Ein Teil des Angebots wird nun beispielsweise durch die Abschaltung von "EinsPlus" und "ZDFKultur" finanziert.