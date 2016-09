Video: Stilbruch | 15.09.2016 | Margarete Kreuzer

Neuer Bildband - Das Tacheles darf jetzt ein Mythos sein

16.09.16 | 07:24 Uhr

Das "Tacheles" galt in den 90er Jahren als eines der Zentren der Berliner Künstlerszene. Ein neuer Bildband blickt nun auf die wilden Tage der alten Kaufhaus-Ruine zurück. Auf dem Gelände des ehemaligen Kunsthauses arbeiten unterdessen die Bagger: Dort entsteht ein neues Stadtquartier.



In den 1990er Jahren galt Berlin als eine Art riesiger Abenteuerspielplatz für Künstler aus aller Welt. Eines der Zentren war das Tacheles. 1990 besetzt eine Künstlergruppe die Kaufhausruine in Mitte. Dort entsteht ein offenes Haus für Künstler aus aller Welt, die Gruppe nennt sich und ihr neues Zuhause "Tacheles". Sie bauen ein Kino, einen Theatersaal und Ateliers, organisieren Kunstausstellungen und Performances. Der Fotograf Stefan Schilling war damals als Künstler und Hoffotograf dabei und präsentiert nun in einem Bildband Erinnerungen an die kreativen und wilden Tage des Tacheles. Am Freitagabend wird das Buch in der Urban Spree Galerie vorgestellt.

Stefan Schilling zog 1990 in das besetzte Haus ein und dokumentierte das Projekt bis zu seiner Räumung im September 2012. Eigentlich wollten die Bewohner keine Fotos, aber ihn lassen sie machen. Zu einer berühmten Spielwiese wird schnell die Brache hinter dem Tacheles. Aus DDR-Schrott entstehen verrückte Skulpturen.

Polizisten sichern die Zugänge zum Kunst-und Kulturhaus Tacheles

Das Tacheles machte neugierig - und alle kamen hin

Stefan Schilling fotografiert damals nicht nur, er gründet auch eine Malgruppe. Das Tacheles macht neugierig. "Diese ganze Bevölkerungsvielfalt, also da haben sich nicht welche schick gemacht, um ins Museum zu gehen oder in eine Galerie, in eine Ausstellungseröffnung, um sich sehen zu lassen und viel zu quatschen, um die Bilder sich nicht anzuschauen, sondern dort sind alle gekommen und haben auch alles vorgefunden", sagt Schilling. "Man hat diese große Spannbreite gehabt und musste selber herausfinden, was ist es für mich jetzt eigentlich, was Kunst ist."

Seit April arbeiten die Bagger auf dem Gelände

Heute ist das gesamte Areal blickdicht umzäunt. Wegen der Verkaufs- und Neubaupläne war das Haus 2012 geräumt worden und stand seitdem leer. Das riesige Grundstück galt als eines der letzten unbebauten Filetstücke in Berlin-Mitte. Im April dieses Jahres begannen die Bauarbeiten für Wohnungen, Büros und ein Hotel: Der Projektentwickler pwr development Berlin - eine Tochterfirma des Investors Perella Weinberg - plant auf dem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Friedrichstraße und Oranienburger Straße ein neues Stadtviertel. Wie Carsten Spallek, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, im März betonte, soll das neue Viertel einen zentralen Platz und jedermann zugängliche Grünflächen haben. Zwischen den angrenzenden Straßen soll es Flaniermeilen geben.

Zwei Touristen stehen in der Toreinfahrt des Kunsthauses Tacheles

Im November sollen laut dem Projektentwickler die ersten Bauanträge abgegeben werden, bis 2020 soll das Quartier fertiggestellt sein. Die Gebäudereste der ehemaligen Friedrichstadtpassage seien bereits entfernt worden, aktuell werde das Gelände für den Aushub der Baugrube im November vorbereitet, teilt pwr development mit. Ab Mitte 2018 soll mit dem Hochbau und den Sanierungsarbeiten begonnen werden, im Laufe des Jahres 2020 dann die letzten Gebäude fertig werden.



Geplante Nutzung der Gebäude und verantwortliche Architekten (Quelle: pwr development)

Wohnungen, Büros, Geschäftsräume - und auch Kunst soll weiter eine Rolle spielen