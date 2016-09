Erste neue Sendungen im Frühjahr - Der rbb reformiert sein Fernsehprogramm

29.09.16 | 16:29 Uhr

Neue Sendungen, neue Formate und neue Sendezeiten: Der rbb krempelt sein Fernsehprogramm um. Die ersten Veränderungen soll es im kommenden Frühjahr geben, unter anderem ein neues Verbrauchermagazin.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) beginnt im kommenden Frühjahr eine grundlegende Reform seines Fernsehprogramms. "Wir schärfen mit neuen Akzenten am Hauptabend unser Profil. Damit können wir auch die Akzeptanz beim Publikum erhöhen und die publizistische Wahrnehmbarkeit des rbb in der Region und in der ARD steigern", sagte Intendantin Patricia Schlesinger am Donnerstag (29.9.2016). "Wir haben mit dem Fernsehen zuletzt eine Durststrecke erlebt. Die möchten wir überwinden, und ich spüre im Haus den Wunsch und die Bereitschaft, daran mitzuwirken."

Programmdirektorin Dr. Claudia Nothelle: "Wir legen den Grundstein für ein neues rbb Fernsehen. Dazu wollen wir zwei völlig neue Sendungen produzieren und im Laufe des nächsten Jahres acht weitere Formate überarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Hauptabend. Hier setzen wir mehr Eigenproduktionen ein – auch erfolgreiche Sendungen, die bisher an anderer Stelle zu sehen waren."



Die Pläne im Einzelnen

Im ersten Quartal 2017 will der rbb am Montag um 20.15 Uhr ein neu zu entwickelndes, multimediales Verbrauchermagazin etablieren, im Frühjahr/Frühsommer startet am Donnerstag um 20.15 Uhr ein neues Format mit gesellschaftspolitischen Themen, gern auch mit einem satirischen Blick. Im neuen Verbrauchermagazin ginge die bisherige Sendung "was!" auf. Claudia Nothelle: "Mit den beiden Sendungen wollen wir neue Akzente im rbb Fernsehen setzen. Wer hier einschaltet, soll sofort wissen: Jetzt bin ich bei meinem rbb." Auf das neue Verbrauchermagazin folgt am Montag um 21.00 Uhr ein fester Sendeplatz für Doku-Serien; hier sind neue Formate für die zweite Jahreshälfte 2017 vorstellbar.



Neue Wege geht der rbb auch in der investigativen Berichterstattung. "Die vergangenen Jahre haben gezeigt, zu welch herausragenden Recherche-Leistungen unsere Kolleginnen und Kollegen fähig sind. Das wollen wir unterstützen – und unseren multimedialen Reporterpool stärken. Noch mehr Recherche, noch mehr Inhalt – für unsere Fernsehsendungen, Radioprogramme und online", sagte rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein. Das vierzehntägliche Magazin "Klartext" würde dafür entfallen.

Neue Sportsendung

Aus dem regionalen Geschichtsmagazin "Theodor", bislang am Sonntagvorabend auf Sendung, will der rbb im Laufe des kommenden Jahres ein neues Hauptabend-Magazin mit dem Arbeitstitel "Erlebnis Geschichte" entwickeln, das weiterhin die Redaktionen in Frankfurt (Oder) und Cottbus verantworten. Ebenfalls vor einer vollständigen Überarbeitung steht "Täter – Opfer – Polizei" mit Uwe Madel. Die Sendung soll ebenfalls 2017 vom Wochenende in den Hauptabend wechseln.



Am Samstag etabliert der rbb im Jahresverlauf 2017 ein neues Format rund um die Themen Miteinander leben, Glaube, Weltanschauung und Integration; das deutsch-polnische Magazin "Kowalski & Schmidt" steht vor einer grundlegenden Überarbeitung. Der "Sportplatz" kämpft seit Jahren am späten Sonntagabend um sein Publikum. Hier will der rbb eine neue Sportsendung schaffen, der Sendeplatz steht noch nicht endgültig fest. Nach der Sommerpause 2017 möchte der rbb zudem seine Regionalsendung "rbb UM6" an sieben anstatt bisher nur an fünf Tagen in der Woche senden.

"Wir beginnen jetzt mit einem neuen rbb Fernsehen"