Es ist eine gewagte Kombination: Zu Pop- und Rock-Klängen wird im nächsten Jahr Luthers Leben in einem Musical erzählt, vom Thesenanschlag bis zur Verbannung. Die finale Aufführung des "Pop-Oratoriums", an dem tausende Laiensänger teilnehmen können, findet im Oktober in Berlin statt. Die Organisatoren suchen derzeit Singbegeisterte.

Zum Reformationsjubiläum geht im nächsten Jahr auch ein "Pop-Oratorium" auf Tournee. Im Mittelpunkt des Musicals steht das Leben von Reformator Martin Luther. Nach Aufführungen in mehreren deutschen Städten ist ein Finale am 29. Oktober 2017 in Berlin geplant.



Aufgeführt wird das Stück mit dem Titel "Luther - Das Projekt der tausend Stimmen" von jeweils unterschiedlichen regionalen Chören und Laiensängern; insgesamt sollen pro Aufführung rund 3.000 Sänger auftreten. Dazu stehen professionelle Musicalsänger auf der Bühne, begleitet von einem Symphonieorchester und einer Rockband.

Die Tournee beginnt am 14. und 15. Januar mit zwei Aufführungen in Hannover. Weitere gibt es in Stuttgart, Düsseldorf, Mannheim, Hamburg, Halle (Westfalen), München, Siegen und Wittenberg. Die letzte Aufführung soll 29. Oktober 2017, zwei Tage vor dem 500. Reformationsjubiläum, in der Berliner Mercedes-Benz-Arena stattfinden. Die Veranstalter erwarten insgesamt mehr als 100.000 Besucher.