"Serienale" startet in Berlin - Serienfestival bietet Häppchen statt Bingewatching

28.09.16 | 14:48 Uhr

Dass Serien inzwischen fast den gleichen Stellenwert erreicht haben wie Filme, steht außer Frage. In Berlin bekommen sie deshalb nun ihr eigenes Festival. Doch wer sich darauf freut, hier in Gesellschaft ganze Staffeln anschauen zu können, wird enttäuscht - und fühlt sich vielleicht an die Berlinale erinnert. Und das nicht im positiven Sinne.



Wer keine Lust mehr hat alleine auf dem heimischen Sofa Serienmarathon-Rekorde aufzustellen, kann das jetzt in Gesellschaft tun - auf dem ersten Serienfestival in Berlin, der "Serienale". Vom 29. September bis zum 2. Oktober können an neun Standorten Klassiker und Neuheiten der Serienwelt gebingewatcht (jugendsprachlich für "mehrere Folgen einer Serie hintereinander konsumieren")werden.



Wenn man das Programm der Serienale betrachtet, könnte es dann aber doch schwierig werden, einen neuen Serienmarathon-Rekord aufzustellen - zumindest wenn man sich nur auf eine Serie beschränkt. Gezeigt werden nämlich meist nur jeweils zwei Folgen. Das Konzept ähnelt dem der Berlinale. Die Filmfestspiele zeigen seit 2015 einzelne Folgen ausgewählter Serien. Ein Prinzip, an das die Serienale laut Initiator und Vorstand des Festival-Partners Askania Ag Loenhard Müller, anknüpfen will: "Auf allen Filmfestivals wächst der Anteil der Serien, sodass wir uns entschlossen haben, ein Festival ausschließlich für Serien ins Leben zu rufen. Als Standort kam nur Berlin in Frage, wo mit der Berlinale und zahlreichen kleineren Filmfestivals die größten Traditionen bestehen."



Auf dem Programm des Fetivals stehen zum einen weltberühmte Serien wie "The Walking Dead", die das Überleben einer Gruppe nach einer Zombie-Apokalypse zeigt. Zwei Folgen der sechsten Staffel laufen am Samstag im UCI Colosseum in Berlin-Prenzlauer Berg.

Janz viel Berlin

Gezeigt werden aber nicht nur internationale, etablierte Serien. Am Sonntagnachmittag läuft beispielsweise die Webserie "Lucie Marshall". Lucie ist das Alter Ego der Autorin und Schauspielerin Tanya Neufeldt, die über ihren hip-schicken Alltag als Mutter in Berlin-Mitte bloggt und schreibt. Highlights aus ihrem Leben gibt es auf der Serienale am Sonntagnachmittag im Alexa zu sehen.



Ein ganz anderes Berlin dokumentiert die Dokuserie "Müller Ecke Afrika". Martin Helmbrecht und Andy Fiebert begleiten seit 2014 Bewohner des afrikanischen Viertels im Wedding. Zum Beispiel den syrischen Künstler Bakri, der seine eigene Bar eröffnet hat. Oder Iris, die als Baby mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist, eine Grundschule im Wedding besucht und deren größtes Glück es ist, in der kamerunischen Community ihrer Eltern vor der versammelten Gemeinschaft auf der Bühne zu tanzen.

Weltpremiere feiert am Freitagabend außerdem die Animationsserie "The Finellis", in der der Sänger Tony Finelli 15 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß. Als er schließlich aus der Justizvollzugsanstalt in Moabit entlassen wird, versucht er mit seiner Ex-Frau und seinen inzwischen erwachsenen Kindern ein neues Leben aufzubauen.

Tickets gibt es gegen Anmeldung