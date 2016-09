Amerikanische Sitcom aus Berlin - Wie bei den Simpsons - "The Finnellis" hat Premiere bei Serienale

Ein Amerikaner schreibt, dreht und produziert eine Mafia-Sitcom in Berlin. Die Schauspieler reden Englisch, zwischendrin schwebt immer mal wieder eine Zirkuscartoon-Familie durchs Bild. Erfinder Mark Janicello ist überzeugt davon, dass die Serie steil geht, entweder bei der Serienale oder spätestens dann bei den Filmfestspielen in Cannes. Von Anke Fink

Mark Janicello ist begeistert, begeistert von seiner Serien-Idee, begeistert von der Umsetzung und begeistert von sich selbst. Vom Drehbuch zu "The Finellis", einer amerikanischen Sitcom aus Berlin, bis zur Premiere am Freitag bei der Serienale sind gerade mal neun Monate vergangen - und das Ganze ohne ein großes Studio im Rücken und ohne Geld von Fernsehsendern.



Vergleich mit den Sopranos ist durchaus beabsichtigt

25 Minuten sind die beiden Pilotfolgen lang. Sie sind in englischer Sprache gedreht, damit sie gleich auf den internationalen Markt können, ohne sie synchronisieren zu müssen. Dabei spielt die Geschichte in Berlin: Der amerikanische Sänger mit italienischen Wurzeln, Tony Finelli - gespielt vom Produzenten und Drehbuchautor selbst - war in den 1990er Jahren ein großer Sänger in Europa. Seine Paraderolle war die von Elvis Presley in einem Musical. Aber ein Konzert in Palermo beendet seine Karriere abrupt. Es geht um Mafiosi, Paten, den Verfassungsschutz und Morddrohungen gegen Tonys Familie. Am Ende sitzt Tony mit seinem Manager Jürgen 15 Jahre lang unschuldig im Knast. Die Serie beginnt mit deren Entlassung. Ja, die Serie darf ruhig ein bisschen an die Mutter aller Mafia-Serien "The Sopranos" erinnern, das freut Manager-Darsteller Timo Merkhoffer sogar. Aber eigentlich geht es noch um etwas ganz anderes. Die Mischung aus Sit-Com und Cartoon hat Substanz, sagt Merkhoffer - auch er ist begeistert.



Die Idee ist abgeguckt, aber nicht irgendwo, sondern bei der "Tracey Ullman Show". Diese Sendung der US-amerikanischen Künstlerin ist die Wiege der Zeichentrickserie "The Simpsons". Die Cartoon-Familie hatte dort Kurzauftritte und ist inzwischen seit mehr als 20 Jahren ein Quotenhit im amerikanischen TV-Sender Fox. Das Motto von Janicello ist also: "Groß denken!" - Darunter macht er es nicht und hat in die Story eine ganze Menge eigenes Leben gepackt. "Ich war nicht im Gefängnis", sagt er. Aber sonst trifft vieles vom Helden auf ihn zu: Er ist auch geschieden, und er hat auch zwei Kinder. Und: Auch er hat schon einmal versucht, im Showgeschäft zu bestehen, diesmal aber ist es sein komplett eigenes Baby: "Es ist eine fiktive Fassung meines eigenen Lebens."

Er habe Theater produziert und Musicals geschrieben, erzählt Janicello. Aber er will das ganze Publikum: "Die Millionen bekommst du nur mit Fernsehen". Und alle, die mit ihm gearbeitet haben, hätten gesagt: Du brauchst ein eigenes Format, Du bist abendfüllend. Angebote bekommen habe er aber nur Scripted-Reality-Konzepte, also Seifenopern, die wie Dokus aussehen.

Schwierig nach 15 Jahren Gefängnis bei der eigenen Familie wieder aufzutauchen

Fans haben durch Crowdfunding Geld gesammelt

Aus Geschichten, die er sich vor Jahren für seine eigene Tochter ausgedacht hat, sind jetzt also "The Finellis" geworden: eine fliegende Cartoon-Familie, die durch eine Villa in Berlin-Charlottenburg geistert. So schräg die Idee vielleicht klingt, hat sie aber eine ganze Menge Leute überzeugt, denn finanziert hat Janicello die beiden Pilotfolgen mit Geld von seinen Fans, die bei einer Crowdfunding-Kampagne gespendet haben und mit Geldern des Berliner Motion Design Studio "908Video": "Ich habe das Geld innerhalb von zehn Tagen zusammengehabt."



Zehn Episoden der ersten Staffel müssen noch gedreht werden

Eine Ahnung davon, ob sich das Geld auf dem internationalen Markt vermehren lässt, kann man am Freitagabend um 19:30 Uhr im Kino des Alexa-Einkaufscenters am Alexanderplatz bekommen. Dann haben die beiden Pilotenepisoden Premiere, natürlich in Anwesenheit der Darsteller. Und gesungen wird auch.



Mark Janicello ist sich eigentlich jetzt schon sicher, dass er die Serie verkaufen wird, um die restlichen zehn Episoden der ersten Staffel drehen zu können. Und wenn das nicht bei der Serienale in Berlin klappt, dann spätestens in Cannes bei den Filmfestspielen.

Auf allen Festivals wächst der Serienanteil

"The Finellis" ist die einzige Premiere bei der Serienale, dem ersten Berliner Festival nur für Serien. Allerdings werden nur jeweils zwei Folgen der mitmachenden Serien gezeigt. Es ist also ein Appetitanreger. Der Eintritt kostet ja auch nichts. Man muss sich nur mit seinen Daten anmelden. Das Konzept ähnelt dem der Berlinale. Die Filmfestspiele zeigen seit 2015 einzelne Folgen ausgewählter Serien. Ein Prinzip, an das die Serienale laut Initiator und Vorstand des Festival-Partners Askania AG Leonhard Müller, anknüpfen will: "Auf allen Filmfestivals wächst der Anteil der Serien, sodass wir uns entschlossen haben, ein Festival ausschließlich für Serien ins Leben zu rufen. Als Standort kam nur Berlin in Frage, wo mit der Berlinale und zahlreichen kleineren Filmfestivals die größten Traditionen bestehen."

Eine Mutter lebt und bloggt ihren hippen Alltag in Mitte

Auf dem Programm des Festivals stehen zum einen weltberühmte Serien, darunter "The Walking Dead", die am Samstag im UCI Colosseum in Berlin-Prenzlauer Berg gezeigt wird. Zu sehen gibt es zudem zwei Folgen der hoch gelobten italienischen Mafia-Serie "Gomorrha" nach gleichnamigem Roman von Roberto Saviano.

Gezeigt werden aber nicht nur internationale und etablierte Serien. Am Sonntagnachmittag läuft ebenfalls im Alexa-Kino die Webserie "Lucie Marshall". Lucie ist das Alter Ego der Autorin und Schauspielerin Tanya Neufeldt, die über ihren hip-schicken Alltag als Mutter in Berlin-Mitte bloggt und schreibt.