Der Schauspieler Michael Altmann ist tot. Altmann sei bereits am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, teilte das Berliner Theater am Kurfürstendamm am Dienstag unter Berufung auf Altmanns Frau mit.

Altmann, der 1943 in Breslau geboren wurde, bespielte zahlreiche große Bühnen des Landes. Er studierte in Frankfurt am Main an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und nahm 1968 sein erstes Engagement in Verden an der Aller an.

Mit Heinz Werner Kraehkamp fand Altmann schließlich einen kongenialen Partner, mit dem er vor Zeiten der modernen Comedy komische Maßstäbe setzte, unter anderem als "Hartmann und Braun". Die Komödie "Das Ende vom Anfang" machten die beiden mit 500 Vorstellungen in zwölf Jahren zu einem Dauerbrenner. Und als Duo "Kiebich & Dutz" erhielten sie 1986 den Adolf-Grimme-Preis. Später wirkte Altmann in Fernseh-Produktionen wie "Molle mit Korn", "Anja und Anton" und "Wolffs Revier" mit.

An der Komödie am Kurfürstendamm trat Michael Altmann zuletzt 2011 zusammen mit Judy Winter in "Spätlese" auf. In diesem Jahr stand der 73-jährige Schauspieler noch bei den Luisenburg-Festspielen sowie am Theater Duisburg auf der Bühne, wo er Ende des Jahres wieder auftreten sollte.