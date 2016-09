Mit göttlicher Ordnung hat es Berlin ja bekanntlich nicht so - Lichter aber kann die Stadt schon eindrucksvoll zum Leuchten bringen. Auch in diesem Herbst werden die Wahrzeichen der Hauptstadt kunstvoll illuminiert. Den Anfang macht am Freitag das Lichterfest "Berlin leuchtet". In einer Woche kommt das "Festival of Lights" hinzu.