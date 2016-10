Wir haben letztes Jahr schon einmal die Aktion "Freundliche Übernahme" gemacht – damals mit deutschsprachigen Musikern. Das war etwas einfacher, weil Stars wie Herbert Grönemeyer, Flake von Rammstein oder Jan Delay Radioeins kennen und deshalb schnell und gerne zugesagt haben. Und viele waren sowieso in Berlin. Das ist natürlich bei internationalen Stars und ihren Managements etwas anders – sie kennen nicht unbedingt Radioeins und leben auch nicht in Berlin. Wir haben mehr oder weniger übers Jahr gesammelt. Und wir finden es ist ein tolles Line-up rausgekommen.

Wie gesagt – wir haben das ganze Jahr gesammelt und tun es immer noch. Viele Sendungen sind also bei uns produziert. Ray Cokes und Brian Molko haben sich im ARD-Studio London getroffen und waren mit uns über ISDN verbunden – das ist übrigens eine extrem unterhaltsame Sendung geworden.

Das größte Wagnis sind The Edge von U2 und der Filmregisseur und Fotograf Anton Corbijn eingegangen. Sie haben ihre Sendung über Facetime aufgenommen – The Edge in Los Angeles, Anton Corbijn in London.