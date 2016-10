Eröffnungstermin für 2019 geplant - Deutschlandhaus feiert Richtfest

17.10.16 | 11:37 Uhr

Seit 2009 wird das Deutschlandhaus in Berlin-Kreuzberg zum Sitz der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung umgebaut. Bis zur Eröffnung dauert es noch ein bisschen, teurer wird es auch. Und auch im Stiftungsrat läuft nicht alles rund. Am Montag wird aber erstmal Richtfest gefeiert.

Das Deutschlandhaus in Berlin-Kreuzberg hat mit seiner denkmalgeschützten, vom Stil der neuen Sachlichkeit geprägten Fassade eine bewegte Geschichte. Erbaut in den 1920er und -30er Jahren befand sich das Bürogebäude im belebten Viertel rund um den Anhalter Bahnhof. Büros, Bars, Kneipen und sogar ein Kino residierten in dem Haus. Anfang der 1960er Jahre von Kriegsschäden befreit, wurde das Haus von Bundeskanzler Konrad Adenauer zur "nationalen Pflege der ostdeutschen Kultur" bestimmt. Entsprechend hatten die Landmannschaften des Bundes der Vertriebenen hier bis 1999 ihre Büros. Künftig soll hier der Standort der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ihren Sitz haben. Der Umbau dafür läuft seit 2009 und wird, beinahe berlintypisch, teurer und dauert länger als erwartet, auch wenn am Montag Richtfest gefeiert wird.

Diskussion um Baukosten, Eröffnungstermin und Budget

Ursprünglich hatte die neue Gedenkstätte schon dieses Jahr öffnen sollen. Inzwischen verzögert sich die Fertigstellung des Baus voraussichtlich bis mindestens 2018. Die Ausstellung soll dann 2019 eröffnen, wie die Leiterin der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Gundula Bavendamm, am Montag im rbb-Inforadio sagte. Sie bestätigte auch Medienberichte, wonach der Bau teurer werde als gedacht, eine konkrete Zahl wollte sie jedoch nicht nennen. Der "Tagesspiegel" hatte zuvor über eine Steigerung von fast 50 Prozent berichtet. Ursachen für die Kostensteigerung sei, dass hier in einem bestehenden Haus gebaut werde. Dies sei immer schlecht zu planen, erklärte Bavendamm. Laut "Tagesspiegel" muss in Zukunft das Haushaltsbudget für die Stiftung von 2,5 Millionen Euro pro Jahr um das Doppelte deutlich erhöht werden. Denn nach Einzug der Stiftung würden allein Mietkosten in Höhe von zwei Millionen Euro pro Jahr an die Bundesanstalt für Immobilien (BIMA) fällig. Die Stiftung miete sich bei dieser ein und nutzt 40 Prozent der Fläche für eine Dauerausstellung und die Mitarbeiter.

Beraterkreis noch nicht vollzählig