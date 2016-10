Literatur-Nobelpreis für eine Legende - Bob Dylan,"Agitator" für den Frieden

13.10.16 | 15:02 Uhr

Überraschung: Bob Dylan erhält den Nobelpreis für Literatur. Lang verdient, freuen sich die Fans des Altmeisters. Auch in Berlin hat die Songwriter-Legende Spuren hinterlassen - so etwa bei einem Konzert 1987 in Ost-Berlin.



Der Literaturnobelpreis für Bob Dylan: Das wird bei dessen zahlreichen Jüngern in Berlin und Brandenburg für Genugtuung sorgen. Der US-amerikanische Sänger und Songwriter wird für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Song-Tradition geehrt. Eine längst überfällige Ehrung, befinden die "Dylanologen", die schon seit Jahren darauf warten, dass das Werk ihres Großmeisters endlich die ihm zustehende Würdigung erfährt. Zuletzt gastierte der ewige Bob vor rund einem Jahr in Berlin. Seine Stimme ist mit den Jahren immer kratziger und brüchiger geworden, das Konzert beginnt er wie immer grußlos und knorrig - und doch: "Ein Konzert wie ein Gottesdienst" urteilte unser Kritiker Hendrik Schröder seinerzeit.



ARCHIV Video: Abenschau | 15.09.2016 | Achim Hippel - Rolle rückwärts: Bob Dylan in Berlin Eigentlich wollte Bob Dylan im September 1987 in der West-Berliner Waldbühne spielen - doch keiner wollte hin, die Tickets verkaufen sich überhaupt nicht. Kurzerhand wurde das Konzert nach Ost-Berlin verlegt. Die Abendschau hatte darüber berichtet

80.000 Zuschauer im Treptower Park

Mit so offenen Armen wurde Bob Dylan in Berlin allerdings nicht immer aufgenommen. In den Achtzigern liefen ihm die Fans sogar in Scharen davon. Als er 1987 in der Waldbühne gastieren wollte, konnten die Veranstalter laut einem damaligen Bericht der Abendschau nur 2.200 Tickets verkaufen - ein Zehntel der verfügbaren Karten. Das Konzert musste abgesagt werden.

Die Freie Deutsche Jugend (FDJ) erkannte ihre Chance und bot Bob Dylan ein Ersatzkonzert im Treptower Park ein. Dylan willigte ein, die 80.000 Karten für zehn Ost-Mark verkauften sich in Windeseile. Laut Aktenvermerken, die von der Stasi-Unterlagenbehörde veröffentlicht wurden, nahm auch die Staatssicherheit den Superstar ins Visier. "Bei Bob Dylan handelt es sich um einen sogenannten Altmeister des Rocks", erkannten die Geheimdienstler messerscharf. Da Dylan nach Meinung der Stasi bei Jugendlichen "keine außergewöhnliche Resonanz" besitze, vermutete der Geheimdienst eher "ältere Jugendliche und Menschen mittleren Alters" unter den Zuschauern. Das Konzert sollte nach dem Willen der Geheimdienstler unter das Motto "Friedenskonzert" gestellt werden, dazu gab das Management Dylans wohl seine Zustimmung. "Vom Veranstalter ist vorgesehen, den Friedensgedanken auch optisch durch Sichtagitation an der Bühne und im Umfeld deutlich zu machen", freuten sich die Stasi-Leute.



"Dylan wird wohl ein Konto in Ost-Berlin eröffnen müssen"

Doch tatsächlich traute der Geheimdienst dem Frieden natürlich ganz und gar nicht. Um auszuhorchen, ob Zuschauer durch Dylans Texte auf dumme Gedanken kommen, ordnete ein "Generalmajor Kienberg" an, dass auch die Bezirksverwaltungen in Frankfurt/Oder und Potsdam Verbindungsoffiziere zum Konzert entsenden sollten. Und auch dem SFB-Reporter der Abendschau untersagte die FDJ Interviews mit Zuschauern vor dem Konzert. Die Honorar-Höhe für Bob Dylan wollte sie ebenfalls nicht verraten, nur soviel: Bezahlt werde er größtenteils in DDR-Mark. "Bob Dylan wird sich wohl ein Konto in Ost-Berlin anlegen müssen", kommentierte der Abendschau-Reporter süffisant. "Und die Fans finden das ganz in Ordnung. Dann kommt er vielleicht noch einmal wieder." Das tat er dann auch noch viele Male - aber die "Friedensagitation" auf der Bühne sollte der Stasi nicht mehr viel nützen.