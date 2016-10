Der originale Führerbunker lag knapp zwei Kilometer entfernt unter dem Garten der Neuen Reichskanzlei in Berlin-Mitte. Er wurde von der Roten Armee gesprengt. Heute befindet sich dort ein Parkplatz. Adolf Hitler verbrachte im Führerbunker seine letzten Lebenswochen, nachdem ein Luftangriff im Februar 1945 seine Wohnräume in der Reichskanzlei zerstört hatte. Der Bunker war weitestgehend autark, besaß Luftfilter, gasdichte Stahltüren, aber auch Küche, Bäder, Schlaf- und sogar Ankleidezimmer. In seinem Arbeitszimmer im Führerbunker nahm sich Hitler am 30. April das Leben.