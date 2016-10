Der Präsident der Stiftung, Hermann Parzinger, übte scharfe Kritik am Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, das für den Bau verantwortlich ist. Sein Haus sei "gelinde gesagt, schockiert" gewesen, als es von den enormen Kostensteigerungen und Bauverzögerungen erfahren habe, sagte Parzinger am Montag. Um ähnliche Fehlentwicklungen zu vermeiden, erwarte man vom Bundesamt künftig "deutlich verbesserte Vorsorgeuntersuchungen" und "erheblich optimierte Zwischenkontrollen".

Unterdessen kündigte Parzinger an, in den kommenden Tagen einen Interimsbau für das Museum vorzustellen. Es sei gelungen, einen alternativen Bau zu realisieren, der nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert werde. Zugleich unterstrich der Stiftungspräsident, dass er zusammen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) an den bisherigen Bauplänen festhalten wolle. Demnach ist am bisher dreiflügeligen Pergamonmuseum der Neubau eines vierten Flügels geplant, um einen Rundgang durch die Architekturgeschichte zu ermöglichen. Dies dürfe nicht zu Disposition stehen, so der Stiftungspräsident.