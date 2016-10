Neil MacGregor ist erstaunt. So viel mehr Platz bietet der Martin-Gropius-Bau für die rund 200 Objekte aus 600 Jahren Deutscher Geschichte als damals das British Museum. Die fünf Kapitel "Deutschland – Erinnerungen einer Nation", "Fließende Grenzen", "Reich und Nation", "Made in Germany" und "Krise und Erinnerung" ziehen sich durch den ersten Stock des Gebäudes. Sie beginnen und enden mit Gerhard Richters Gemälde "Betty", einer jungen blonden Frau, die den Blick zurückwirft.

Das moderne Deutschland sieht Neil MacGregor symbolisiert in einer 300 Jahre alten Karte aus dem British Museum, "Münzen der Deutschen Lande". "Der allergrößte Unterschied zwischen Deutschland und Großbritannien ist natürlich die regionale Diversität", sagt MacGregor, "und dass sich diese Diversität nicht nur durch Wurst und Bier, Sprache und Dialekt bemerkbar macht, sondern auch durch politische Strukturen". In England gebe es seit 1.000 Jahren dieselbe Hauptstadt, ein einziges Machtzentrum. "Die Idee, dass man die Macht teilen kann und muss, ist uns sehr fremd."

Im Blick von außen, das macht den enormen Charme dieser Ausstellung aus, erkennen wir das Besondere unserer eigenen Geschichte - und auch Gründe für unser politisches Handeln heute. "Die größte Entdeckung für die Ausstellung in London war vielleicht der Handwagen, mit dem eine Familie 1945/46 von Ostpommern in den Westen gezogen ist", sagt MacGregor. "Diese Geschichte der vertriebenen Deutschen war dem britischen Publikum total unbekannt. Sie hatten keine Ahnung, dass 12, 14 Millionen Deutsche aus den Ostgebieten vertrieben wurden." Die Vertreibung sieht MacGregor auch als Grund dafür, warum "die Debatte über Flüchtlinge in Deutschland so anders verlaufen ist als in Frankreich oder Großbritannien".