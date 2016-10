"Kein Sonnenuntergang in unserem Reich"

Eine dunkle Epoche der deutschen Geschichte ist heute fast in Vergessenheit geraten: der deutsche Kolonialismus. Erstmals widmet sich jetzt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin dieser Zeit. Ein überfälliger Beitrag, findet Sigrid Hoff .

Eine Uhr, bemalt mit exotischen Tieren und Pflanzen, zwei Schlangen halten an das Ziffernblatt, das auch die Ortszeiten der Kolonien vermerkt. Darüber der Spruch: "Kein Sonnenuntergang in unserem Reich" – die massenhaft produzierte "Reichskolonialuhr" von 1905 gleich am Beginn der Ausstellung zeigt die imperialen Ansprüche des deutschen Kaiserreichs. Stolz und Vorurteil prägte die Deutschen als Kolonialherren, aber auch Gewalt und Machtmissbrauch bis hin zum Völkermord.