Erste Netflix-Produktion in der Region - Bowie-Sohn Duncan Jones dreht in Berlin und Babelsberg

12.10.16 | 19:38 Uhr

Durchtriebene Gegner jagen einen stummen Mann durch Potsdam-Babelsberg. Allerdings ist die Szene gestellt: Duncan Jones, Bowie-Sohn und Regisseur von „Warcraft: The Beginning“, dreht einen Thriller für Netflix - in den Babelsberger Studios und auch in Berlin.

Berlin im Jahr 2052: Der stumme Leo sucht seine verschwundene Freundin und gerät in die Schusslinie zweier durchtriebener Gegner. Das ist die Story des Thrillers "Mute" mit unter anderem Schauspieler Alexander Skarsgård - und der wird gerade in Potsdam-Babelsberg gedreht. Das teilte das Medienboard Berlin-Brandenburg am Mittwoch in Potsdam mit. Der britische Regisseur Duncan Jones, Sohn von Poplegende David Bowie und Regisseur von "Warcraft: The Beginning", nutzt das Studio Babelsberg: Es wird an der neuen Außenkulisse "Neue Berliner Straße" und in einigen der 20 Studios gedreht. Auch einige Orte Berlins sind Kulisse für den Film.



Die Außenkulisse des Studios Babelsberg von oben

Dritte größere Produktion fürs Studio Babelsberg