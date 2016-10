Da die Anzeige am Sitz des ZDF einging, war die dortige Staatsanwaltschaft zuständig. Am Dienstag nun teilte die Behörde mit, dass "strafbare Handlungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen" seien. Insbesondere ist sich die Staatsanwaltschaft nicht sicher, ob Böhmermann Erdogan vorsätzlich beleidigt hat. Auch sei fraglich, ob es überhaupt eine Beleidigung war - dazu sei "die Äußerung eines herabwürdigenden persönlichen Werturteils über einen Dritten" nötig. Dagegen könnte nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft sprechen, dass der Beitrag als Beispiel für eine Überschreitung der Meinungsfreiheit dienen sollte. Mit seinem Gedicht über Erdogan wollte Böhmermann nach eigenen Angaben den Unterschied zwischen in Deutschland erlaubter Satire und verbotener Schmähkritik aufzeigen. Der Text handelt unter anderem von Sex mit Tieren und Kinderpornografie und transportiert außerdem Klischees über Türken.

In Deutschland hatte die Anzeige Erdogans überwiegend für Unverständnis gesorgt. Mehrere Prominente stellten sich hinter Böhmermann. So sagte etwa Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner, er unterstütze den Moderator in dem, was er gesagt habe. "Ich möchte mich, Herr Böhmermann, vorsichtshalber allen Formulierungen und Schmähungen inhaltlich voll und ganz anschließen und sie mir in jeder juristischen Form zu eigen machen", teilte er mit.



Auch der Kabarettist und Autor Serdar Somuncu forderte in der Talkshow von Anne Will Rückendeckung für Jan Böhmermann. "Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie sich hinter ihren Künstler stellt", sagte Somuncu. Bundeskanzlerin Angela Merkel solle gegenüber der Türkei auf die Meinungsfreiheit verweisen und sich eine Einmischung verbitten, forderte er. Auch der Berliner Kabarettist Dieter "Didi" Hallervorden sprang Böhmermann zur Seite. Hallervorden veröffentlichte dazu einen eigenen Song, in dem der türkische Präsident ebenfalls hart angegangen wurde.

Der Titel lautete: "Erdogan, zeig mich an!"