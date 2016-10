Die neue Intendantin und der neue Chefdirigent wurden vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller am Donnerstag vorgestellt. Zietschmann tritt die Nachfolge von Martin Hoffmann ab Sommer 2017 an, der auf eigenen Wunsch als Intendant ausscheidet.

Petrenko, seit 2013 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, tritt am 19. August 2019 die Nachfolge von Sir Simon Rattle an. Für eine Übergangszeit bs 2021 will er in Berlin und München arbeiten. Petrenko, Jahrgang 1972, gilt als einer der begabtesten zeitgenössischen Dirigenten.