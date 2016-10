Auszeichnung am Mittwochabend

Preislos geht am Mittwochabend keiner der Buchhändler nach Hause: Kulturstaatsministerin Grütters würdigt bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises rund 100 Buchläden, mit Preisen zwischen 7.000 und 25.000 Euro. Zu den Anwärtern gehören auch mehrere Berliner und Brandenburger Geschäfte.

15 Berliner und drei Brandenburger Buchhandlungen werden am Mittwoch in einer der drei Kategorien des Deutschen Buchhandlungspeises 2016 ausgezeichnet. Die Würdigung der Arbeit inhabergeführter Buchhandlungen wird in diesem Jahr zum zweiten Mal von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) vergeben.

Insgesamt hatten sich bundesweit rund 500 Geschäfte beworben, 118 deutsche Buchhandlungen wurden dann im Oktober für die Preisvergabe nominiert.

Der Anspruch lautet, die Arbeit von Läden zu würdigen, "die ein literarisches Sortiment anbieten, ein kulturelles Veranstaltungsprogramm haben, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren".