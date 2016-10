Jahrelang wurde gestritten, wie an Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert werden soll. Nun wird seit 2013 im Berliner Deutschlandhaus gebaut. Auch das geht nicht reibungslos: Die Kosten schießen offenbar deutlich in die Höhe.

Kurz vor dem Richtfest am Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof in Berlin gibt es schlechte Nachrichten: Der Bau werde teurer, die Eröffnung der Ausstellung zu Flucht, Vertreibung, Versöhnung verschiebe sich und auch bei der Benennung des Internationalen Beratergremiums der Stiftung gebe es massive Probleme, berichtet der "Tagesspiegel" am Freitag.

Für Montag hat das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zum Richtfest am Deutschlandhaus eingeladen.