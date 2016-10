Die sehr schicken und sehr bejubelten Basler Architekten Jaques Herzog und Pierre De Meuron haben eine konterkarierende Idee entwickelt, die unsere ästhetischen Maßstäbe kurz auf den Kopf stellt. Ein ganz normales Haus, das überhaupt nicht in Konkurrenz treten will zur Neuen Nationalgalerie, zur Philharmonie, zur Staatsbibliothek oder zur Stühlerkirche wird die Kunst des 20. Jahrhunderts

Es ist ein sehr schweizerischer Entwurf, außen bescheiden, innen aber oho. Eine riesige Empfangshalle wird den Kunstliebhabern einen Blick in alle unterirdischen Etagen gleichermaßen gewähren. Wobei die Basler Star-Baumeister klug formulierten, dass sie den endgültigen Innenausbau nur mit den Kuratoren gemeinsam gestalten wollten. Das hören Auftraggeber immer gern.

Es braucht schon eine gehörige Portion Mut, weder abstrakt noch organisch oder auch spielerisch zu entwerfen, sondern einfach eine Art Scheune an die Potsdamer Straße zu stellen. Was mir gefällt: der Mensch ist in der Proportion zu diesem Entwurf wieder das Maß des Gebäudes. Er verliert sich nicht vor riesigen Quadern oder in eisigen Glaskuben. Was ebenfalls gelingen wird: das Kulturforum mit der hässlichen Schräge und den vereinzelten Gebäuden zusammen zu binden.