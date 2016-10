"Festival of Lights" startet zusätzlich zu "Berlin leuchtet" - Noch mehr Licht für Berlin

07.10.16 | 06:49 Uhr

"Berlin leuchtet" seit fast einer Woche: Abends und nachts sind viele Bauwerke der Stadt bunt angestrahlt. Am Freitag wird es noch heller und bunter, denn dann beginnt zusätzlich das "Festival of Lights".

Schon seit dem 30. September setzt das Lichterfest "Berlin leuchtet" viele Bauwerke der Hauptstadt ins rechte Licht. Am Freitag kommen noch mehr Lichtquellen hinzu, denn es startet zusätzlich das alljährliche "Festival of Lights". Bis zum 16. Oktober setzen beide Lichtfeste die Gebäude der Stadt in Szene. Bei Touren mit Bus, Schiff, Velotaxi oder auch zu Fuß können Besucher die leuchtende Hauptstadt erkunden.

"Berlin leuchtet" schon seit 30. September

Auch der rbb ist beim "Festival of Lights" dabei

Mit dabei beim "Festival of Lights" sind auch in diesem Jahr unter anderem wieder das Brandenburger Tor, der Funkturm, die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika und das rbb-Fernsehzentrum. Insgesamt wirken Lichtkünstler aus zehn Ländern, darunter Deutschland, die USA und China, an der 12. Ausgabe des Festivals mit. Es werden hierbei längst nicht mehr nur Gebäude in Licht getaucht, sondern vielfach auch Videos an die Fassaden projiziert. Genau wie im vergangenen Jahr findet auch 2016 wieder der "Festival of Lights Award" statt. Die Künstler bespielen hierfür unter dem Motto "Art & Nature" den Schaft des Fernsehturms am Alexanderplatz mit ihren Videomappings. Der rbb bietet im Rahmen des "Festival of Lights" eine "Nacht der offenen Türen" im Fernsehzentrum in der Masurenallee an. Am Samstag können Besucher bei den einstündigen Touren hinter die Kulissen blicken. Höhepunkt wird eine Lichtshow mit Musik im Fernsehstudio A sein. Anmeldung beim rbb-Besucherservice telefonisch unter (030) 97 993 - 12 497

"Berlin leuchtet" schon seit einer Woche

Schon seit einer Woche illuminiert "Berlin leuchtet", dessen Macher zuvor zum "Festival of Lights" gehört hatten und denen dieses Festival zu kommerziell geworden war, unter anderem den Französischen Dom, die Siegessäule, das Elefantentor am Zoo, das Technikmuseum und die Mall of Berlin.

Letztgenannte sorgte im Vorfeld des Lichterfests bereits für Gesprächsstoff. Im Zuge eines Testlaufs hatten die Veranstalter dort in der Nacht zum 26. September das Kunstprojekt des Lichtdesigners Andreas Boehlke ausprobiert: Adolf Hitlers Konterfei wurde überlebensgroß an ein Gebäude projiziert und per Lautsprecher Geschrei des einstigen Reichspropaganda-Ministers Goebbels abgespielt, der "Wollt Ihr den totalen Krieg" rief. Doch die hinzugerufene Polizei konnte klären, dass es sich hierbei um eine genehmigte Show mit klarem geschichtlichem Kontext handele, so die Zeitung Berliner Morgenpost. Aufgrund der historisch-künstlerischen Einbettung greife Paragraf 86 a, der das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole verbietet, hier nicht.

Popart am Dom und Gorbi an der Mall