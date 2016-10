"Fidelio" in der Staatsoper im Schillertheater

Harry Kupfer inszeniert Beethovens "Fidelio" an der Staatsoper im Schillertheater. Und die Produktion kommt ohne das übliche Freiheitsopernhafte daher. Im Mittelpunkt steht die liebende Gattin Leonore, die ihren Florestan aus dem Gefängnis befreit - mit Erfolg. "Heile-Welt-Stimmung" wird dabei dennoch nicht verbreitet. Von Maria Ossowski

"Oh namenlose Freude", mit Beethovens Freiheitsoper sollte ursprünglich in diesem Jahr am Tag der Einheit das neue alte Haus der Staatsoper Unter den Linden eröffnet werden. Stattdessen galt die Erkenntnis des Gefängniswärters Rocco aus "Fidelio": "es ist ein mächtig Ding, das Gold". Exorbitante Kosten kombiniert mit dem Berliner Bauschlendrian haben diesen schönen Plan zerpflückt.

Dennoch ist die Fidelio-Produktion von Daniel Barenboim und Harry Kupfer im Schillertheater ein Fest geworden, ein Fest der Sänger, der Personenregie, des Bühnenbilds, des Chores, in allererster Linie aber: der Staatskapelle. Daniel Barenboim hat eine Spannung geschaffen, die zweieinhalb Stunden hält, vom ersten Ton der ungewohnt sperrigen Ouvertüre an. Denn der Maestro dirigiert grundsätzlich die unbekanntere frühe Fassung. Im dunklen sonst leeren Raum steht ein Bechsteinflügel mit einer Beethovenbüste. Junge Künstler beschließen mit ihren Dozenten, dieses Stück zu untersuchen und, so Harry Kupfer, es zu interpretieren.