Fünf Erstlingswerke im Wettbewerb - Filmfestival Cottbus lädt zum Debütantenball

13.10.16 | 16:31 Uhr

Cottbus setzt auf frische Talente - fast die Hälfte der Wettbewerbsbeiträge beim Festival des osteuropäischen Films sind in diesem Jahr Erstlingswerke. Außerdem im Programm: der neue Film des Gewinners von 2014 - und drei nationale Oscar-Anwärter.



Das Filmfestival Cottbus setzt in diesem Jahr besonders stark auf den filmischen Nachwuchs in Osteuropa. Wie die Festivalleitung am Donnerstag bekannt gab, sind fünf der zwölf Filme im Wettbewerb von Regie-Debütanten: Die Georgierinnen Rusudan Glurjidze und Nino Basilia sind mit "Skhvisi sakhli" ("Das Haus der anderen") beziehungsweise "Anas Ckhovreba" ("Annas Leben") verteten, der aus Bosnien stammende Dane Komljen mit "Svi severni gradovi" ("All the Cities of the North"), der Pole Jan P. Matuszyński mit "Ostatnia rodzina" ("The Last Family") und der Rumäne Bogdan Mirică mit "Căini("Hunde").

Erneut im Wettbewerb vertreten ist Ivan I. Tverdovsky. Der Russe stellt in diesem Jahr den Film "Zoologiya" ("Zoologie") vor. Vor zwei Jahren hatte er in Cottbus mit der zarten Außenseiter-Liebesgeschichte "Klass korrektsii" ("Corrections Class", in Deutschland später unter dem Titel "Lenas Klasse" in den Kinos zu sehen) den Hauptpreis des Festivals gewonnen.

Drei nationale Oscar-Vorschläge im Rennen

Drei der Filme im Wettbewerb sind von ihren Ländern für den Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film vorgeschlagen: Neben Rusudan Glurjidzes schon erwähntem Debüt-Film "House of Others" aus Georgien sind die Vorschläge aus Slowenien und Ungarn in Cottbus im Rennen: In "Houston, imamo problem!" ("Houston, wir haben ein Problem!") legt die Slowenin Žiga Virc ist der slowenische Oscar-Vorschlag in einer Mischung aus Doku und Fiktion nahe, dass Jugoslawien eine entscheidende Rolle im US-Weltraumprogramm spielte. Der ungarische Beitrag "Tiszta szívvel" ("Kills on Wheels") von Attila Till spielt dem Filmfestival zufolge mit Comicelementen und "ruft ein Killerkommando aus Rollstuhlfahrern auf den Plan".

Der ungarische Oscar-Vorschlag "Kills on Wheels" ist auch im Wettbewerb von Cottbus.

Die weiteren Filme im Wettbewerb des 26. Festivals des osteuropäischen Films in Cottbus sind Mitja Okorns "Planeta Singli" ("Planet Single") aus Polen, "Ernelláék farkaséknál" ("It's not the Time of My Life"" von Szabolcs Hajdu aus Ungarn, "Nočno življenje" ("Nightlife") von Damjan Kozole aus Slowenien, "The Prosecutor, the Defender, the Father and His Son" ("Der Ankläger, der Verteidiger, der Vater und sein Sohn") von Iglika Triffonova.