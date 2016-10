Vier Säle in einem guten, alten Kino um die Ecke und eine Mischung aus anspruchsvollen Arthousefilmen und Kinderproduktionen - das ist das Thalia in Babelsberg. Nun hat das Haus eine Art Ritterschlag bekommen.

Ein besonderer Preis für ein besonderes Kino - das Thalia in Potsdam-Babelsberg ist am Donnerstagabend in Hamburg als Kino mit dem bundesweit besten Jahresfilmprogramm 2015 ausgezeichnet worden.

Insgesamt waren 204 Filmtheater mit dem Kinoprogrammpreis 2016 ausgezeichnet worden, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei der Verleihung der Preise am Donnerstag in Hamburg mit. Die Preisgelder waren in diesem Jahr um 300.000 Euro auf 1,8 Millionen Euro aufgestockt worden. "Dass wir in Deutschland ein so vielfältiges und auch künstlerisch ambitioniertes Filmangebot haben, verdanken wir vor allem den vielen engagierten Programmkinobetreibern und Filmkunstverleihern", sagte Grütters.

Einer der Preisträger des ebenfalls in Hamburg vergebenen und mit 75.000 Euro dotierten Verleiherpreises 2016 ist die Berliner DCM Film Distribution GmbH.