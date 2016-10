"The One Grand Show"

Eine neue Show feiert am Donnerstagabend Premiere im Berliner Friedrichstadt-Palast. "The One Grand Show" solle zwei Jahre laufen, teilte Intendant Berndt Schmidt mit. Mehr als 100 Künstler werden auf der Bühne von Europas größtem Revue-Theater stehen. Mit elf Millionen Euro ist es

die teuerste Produktion des Hauses an der Friedrichstraße.



Die rund 500 Kostüme für die Show hat der Pariser Modemacher Jean Paul Gaultier entworfen. Der 64-Jährige wollte zur Premiere vor Ort sein. Geboten wird nach Angaben von Intendant Schmidt eine "traumhafte Zeitreise auf der Suche nach dem einen Menschen, der alles für uns bedeutet".