Die Galeristenfamilie Bastian will ihr von Stararchitekt David Chipperfield gebautes Haus in Berlin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz schenken. Die Stiftung will in dem Haus nach eigenen Angaben ein Zentrum für kulturelle Bildung und Vermittlung eröffnen.

In der vergangenen Woche hatte die Stiftung mitgeteilt, der schwäbische Unternehmer und Kunstsammler Reinhold Würth werde den Ankauf finanzieren. Die Bastians hatten nach Angaben der Preußenstiftung auf einen Gewinn beim Verkauf verzichten wollen, um eine weitere kulturelle Nutzung zu ermöglichen. Am Donnerstag erklärte die Familie Bastian dann jedoch, durch die Pläne sei ihre jahrelange persönliche Verbindung zu dem Haus an der Museumsinsel auf einmal verloren gegangen. "Aber eben diesen Verlust wollten wir nicht hinnehmen. Wir haben uns darum entschieden, in der Übergabe des Hauses auf jegliche Kompensation zu verzichten und das Haus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ohne jede Auflage zu schenken."

Stiftungspräsident Hermann Parzinger reagierte überrascht. "Ein solch großzügiges Geschenk erhält man nicht alle Tage", erklärte er. "Es ist eine höchst persönliche, eine emotionale Entscheidung, wenn man so will, eine Liebeserklärung an die Museumsinsel, die uns von Herzen freut."