Antrag im Bundestag - Linke wollen Garnisonkirche die Bundesmittel entziehen

25.10.16 | 19:41 Uhr

Von der Potsdamer Garnisonkirche soll inzwischen nur noch der Turm originalgetreu errichtet werden - und trotzdem regt sich immer neuer Widerstand gegen das Bauprojekt. Die Linke fordert nun auf Bundesebene, die Zusage von zwölf Millionen Euro für den Wiederaufbau zurückzunehmen.



Die Potsdamer Garnisonkirche wird erneut Thema im Bundestag. Die Fraktion der Linken fordert in einem neuen Antrag an das Parlament, die für den Wiederaufbau des Turms in Aussicht gestellten zwölf Millionen Euro Bundesmittel zu streichen. Das berichtete am Dienstag der Evangelische Pressedienst.



Die Garnisonkirchenstiftung reagierte noch am selben Tag mit einem Gesprächsangebot an die Linkspartei und rief dazu auf, "gemeinsam eine Kultur des Friedens" zu bauen. "Geschichte mit Scheuklappen einseitiger Betrachtung zu bewerten" helfe nicht dabei, sich der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für Erinnerung und Versöhnung zu stellen, sagte Stiftungsvorstand Wieland Eschenburg in Potsdam. Die Stiftung könne dafür der Linken im Bundestag das Bauprojekt ausführlich vorstellen.

"Nicht vergleichbar mit der Dresdner Frauenkirche"

Die Bundesregierung wird in dem Antrag der Linksfraktion aufgefordert, "sich nicht finanziell am Gesamtprojekt oder an Teilprojekten zum Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche zu beteiligen" und "die Inaussichtstellung einer finanziellen Beteiligung durch den Bund zurückzunehmen".



Der Wiederaufbau des Turms der früheren preußischen Militärkirche sei in der Potsdamer Stadtgesellschaft und auch in christlichen Kreisen hoch umstritten, heißt es zur Begründung: "Der Wiederaufbau ausgerechnet dieses Kirchenbaus ist nicht vergleichbar mit der Wiedererrichtung etwa der Dresdner Frauenkirche und könnte das große friedenspolitische Engagement vieler Kirchgemeinden diskreditieren."

Linke warnt vor Verschwendung von Steuergeld

Die Finanzierung des Vorhabens sei "hochgradig unsicher und intransparent", heißt es weiter im Antrag der Linken. Angesichts des aktuellen Erstarkens rechtsnationaler und neonazistischer Kräfte in Deutschland und in Europa bestehe zudem "die reale Gefahr", dass der Ort wegen seiner Geschichte "bewusst missbraucht und für rechtsextreme Kultveranstaltungen genutzt werden" könnte. Eine finanzielle Beteiligung des Bundes wäre deshalb "nicht nur Verschwendung von Steuergeld, sondern ein völlig falsches politisches Signal".



Für den Wiederaufbau des Turms der 1945 zerstörten und 1968 in der DDR abgerissenen Garnisonkirche waren zunächst rund 40 Millionen Euro veranschlagt. Dafür wurden aus dem Bundeskulturhaushalt zwölf Millionen Euro Fördermittel in Aussicht gestellt. Weil die restlichen Mittel bislang nicht aufgebracht werden konnten, will die Stiftung nun zunächst eine reduzierte Bauvariante ohne Turmhaube und Zierelemente errichten, die rund 26 Millionen Euro kosten soll.

Landeskirchenmittel bereits zugesagt