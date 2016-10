Video: Abendschau | 15.10.2016 | Sabrina N'Diaye

"German Comic Con" in Berlin - Wie im Film!

15.10.16 | 20:51 Uhr

Der erste Tag der "German Comin Con" in Berlin ist geschafft und die Veranstalter sind überwältigt. Etwa 20.000 Fans sind gekommen. Mit so vielen Leuten wurde eigentlich am gesamten Wochenende gerechnet. Viele waren verkleidet und sie einte die Liebe zu Comics.

Auf 24.000 Quadratmetern hat die "German Comic Con" an diesem Samstag Premiere gefeiert. Rund 20.000 Besucher sind bereits am ersten Tag gekommen, um sich mit Filmstars wie Christopher Lloyd ("Zurück in die Zukunft"), Christopher Lambert ("Highlander") oder Amanda Bearse ("Eine schrecklich nette Familie") auf der Mainstage fotografieren zu lassen.



Der Ursprung einer Comic Convention, die es in den 1970er Jahren erstmals in den USA gab, waren aber die neuesten Zeichnungen von Comic-Künstlern. In Berlin sind es auch 100 Vertreter der Branche, die sich auf der "Artists Alley" zeigen. Darunter sind einige nationale und internationale Stars der Comic- und Mangaszene. Für die besonderen Bilder sorgen aber die Cosplay-Fans, die sich als Figuren aus Serien oder Filmen verkleiden. Aufwendige Kostüme flanierten durch die Messehallen.

Veranstalter Marcus Borchert hat auch die erste "Comic Con" in Deutschland in Dortmund im vergangenen Jahr organisiert. 30.000 Tickets hatte er einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge für die Westfalenhalle verkauft. Deshalb habe eine Expansion nach Berlin nahe gelegen. Auch in Hannover und Stuttgart hat es ähnliche Comic-Zusammenkünfte gegeben, die andere Leute veranstaltet haben. Comics sind bei den Conventions immer noch ein wichtiger Bestandteil. Wie es in dem Bericht weiter heißt, hatte Borchert allein für die Messe in Dortmund 500 Bewerbungen von Zeichnern, die ausstellen wollten - bei nur 56 Plätzen.



Kein Fasching, sondern Cosplay