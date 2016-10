Erstmals "German Comic Con" in Berlin - Silk, Belle und Boba Fett lassen grüßen

14.10.16 | 10:35 Uhr

Wenn Figuren aus Comic-Verfilmungen am Wochenende leibhaftig durch Berlin laufen, heißt das: die "Comic Con" ist da. Auf der Messe können nicht nur Zeichner ihre Werke zeigen, sondern auch Comicfans Selfies mit ihren Stars machen - natürlich verkleidet.

Das Berliner Messegelände wird an diesem Wochenende zum buntesten Platz der Stadt. Parallel zur Erotikmesse Venus feiert die "German Comic Con Berlin" Premiere in der Hauptstadt. Auf 24.000 Quadratmetern können sich Comicfans am 15. und 16. Oktober mit Filmstars fotografieren lassen.



Die Liste ist lang. Es kommen Christopher Lloyd ("Zurück in die Zukunft"), Christopher Lambert ("Highlander"), Amanda Bearse ("Eine schrecklich nette Familie") Robert Englund (Freddy Kruger aus der "Nightmare"-Reihe), Ray Park (Darth Maul aus "Star Wars") oder auch Natalia Tena (Nymphadora Tonks aus "Game of Thrones").

In Dortmund standen die verkleideten Fans in langen Schlangen vor der Westfalen-Halle

In der "Artists Alley" zeigen nationale und internationale Comic- und Mangakünstler ihre Werke, die verkleideten Comicfans haben mit dem sogenannten "Cosplay Universe" ihre eigene Plattform bei der "Comic Con". Diese Art von Veranstaltungen kommt eigentlich aus den USA und Kanada, inzwischen hat sich aber auch in Europa und Deutschland eine derart große Fanszene entwickelt, dass es sogar mehrere Events dieser Art nebeneinander gibt. 25.000 Besucher erwartet der Veranstalter Marcus Borchert nach einem Bericht des "Tagesspiegel" an diesem Wochenende.



500 Bewerbungen für nur 56 Plätze

Borchert ist auch der Mann, der die erste "Comic Con" in Deutschland in Dortmund im vergangenen Jahr organisiert hat. 30.000 Tickets hatte er dem Zeitungsbericht zufolge für die Westfalenhalle verkauft. Deshalb habe eine Expansion nach Berlin nahe gelegen. Auch in Hannover und Stuttgart hat es ähnliche Comic-Zusammenkünfte gegeben, die andere Leute veranstaltet haben. Der Markt ist also groß und offenbar noch nicht gesättigt. Die Conventions sind ursprünglich aus Comicfestivals hervorgegangen. Sie sind auch immer noch ein wichtiger Bestandteil. Wie es in dem Bericht weiter heißt, hatte Borchert allein für die Messe in Dortmund 500 Bewerbungen von Zeichnern, die ausstellen wollten - bei nur 56 Plätzen. In Berlin werden sich rund 100 Comic-Künstler präsentieren.

Bei der traditionell wichtigsten Veranstaltung für Comiczeichner, dem "Comic-Salon" in Erlangen, präsentieren sich alle zwei Jahre fast 400 Zeichner. Dennoch dürfte die Berliner "Comic Con" spannend werden, ein so großes Branchentreffen gab es in der Hauptstadt noch nie. Tickets fürs ganze Wochenende kosten 35 Euro. Jeweilige Tagestickets gibt's für 20 Euro. Einlass ist Samstag wie Sonntag ab 10 Uhr.



Bei der Comic-Messe "Comic Con Germany" in Stuttgart