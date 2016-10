Syrische Künstler in Berlin-Mitte - Das Goethe-Institut Damaskus geht ins Berliner Exil

19.10.16 | 19:52 Uhr

2012 musste das Goethe-Institut in Damaskus schließen. Damit endete nach 50 Jahren ein fruchtbarer deutsch-syrischer Kulturaustausch. In einem Projektraum in Berlin-Mitte blicken syrische Künstlerinnen und Künstler in den kommenden zweieinhalb Wochen mit ihren Arbeiten auf ihre Heimat. Von Maria Ossowski

Ein leeres Ladengeschäft, 70 Quadratmeter klein, in der Nähe der Volksbühne. Für zweieinhalb Wochen werden hier Musiker, Filmemacherinnen, bildende Künstler und Schriftsteller aus Syrien ihre Arbeiten vorstellen. So wie sie das bis 2012 in der Adnan-Al-Malki-Straße in Damaskus taten. Das Goethe-Institut war Zentrum der reichen syrischen Kultur. In der ehemaligen Botschaft der DDR trafen sich Künstlerinnen, Intellektuelle und Gäste. Es war ein Fenster zur Welt. Pelican Mourat hat die Programme mit ausgearbeitet. "Das Haus war wunderschön", erinnert sich die Syrerin. "Wir hatten einen schönen Garten, da hatten wir ein Berlin-Cafe eingerichtet. Dort konnten die Studenten ihre Pausen verbringen. Aber auch Künstlerinnen und Künstler, die an unseren Programmen teilnahmen."

Ein Ort für Widerspruch und Dialog

Das Goethe-Institut steht seit vier Jahren leer, ein Hausmeister schaut in unregelmäßigen Abständen vorbei. Die Institution hatte eine immense Bedeutung in Syrien. Sie war ein Schutzraum für interkulturelle Begegnungen, ein Ort für Widerspruch und Dialog. Denn Assads Staat unterdrückte die freien Meinungsäußerungen. "Der Sicherheitsapparat war genau wie in der DDR", sagt Pelican Mourat. "Alles musste kontrolliert werden, alles musste angemeldet sein – nicht um zu organisieren, sondern einfach um zu kontrollieren." Manchmal haben die Organisatoren vor Ort harmlose Titel für ihre Veranstaltungen gewählt, in denen es in Wahrheit aber um politische Freiheiten ging. Der provisorische Laden in Berlin-Mitte kann mit seinen 50 Veranstaltungen in den kommenden Wochen das Institut in Damaskus nicht ersetzen, aber er zeigt die Möglichkeiten des künstlerischen Schaffens im Exil auf. Zwei Drittel aller Flüchtlinge in Berlin sind Syrer. Für sie in erster Linie ist diese Initiative des Goetheinstituts entstanden. Der kleine intime Ort mit seiner Patina, ein Laden, der schon viele Mieter beherbergt hat, wird eine Zwischenstation sein, die dem Institut und seinen Gästen als fremde Heimat dienen soll.



Projekt wird vom Auswärtigen Amt unterstützt