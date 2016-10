Goldene Henne 2016 - Das Publikum hat's ausgebrütet

21.10.16 | 12:26 Uhr

Zum zweiten Mal in ihrer über 20-jährigen Geschichte wird die Goldene Henne am Freitag in Leipzig verliehen - an die populärsten Menschen des Jahres aus Politik, Kultur, Sport, Musik und Gesellschaft. Der rbb drückt Moderatorin Jessy Wellmer die Daumen. Sie hat allerdings starke Konkurrenz.

Die Goldene Henne ist Deutschlands größter Publikumspreis. Im 22. Jahr ihres Bestehens wird die Gala dieses Mal in Leipzig über die Bühne der dortigen Messe gehen. 5.000 Zuschauer in der Halle und einige Millionen beim rbb- und MDR-Fernsehen werden erwartet. Im vergangenen Jahr wurde der Preis im Berliner Velodrom übergeben.

Berliner Designer haben die Henne aufgepimpt

Moderiert wird die Henne von Kai Pflaume, der in Leipzig aufgewachsen ist, und für den es schon allein deshalb ein Heimspiel wird. Pflaume konnte den Preis bereits 1997 und 2011 selbst entgegen nehmen. Diesmal darf er die Künstler David Garrett, Matthias Reim, Revolverheld, Howard Carpendale, Dieter Birr alias "Maschine" und Vanessa Mai ansagen. Neu ist in diesem Jahr das Design der Trophäe als eine moderne, losgelöste Interpretation des bisherigen Preises. Ein Schwung bestimmt die Ästhetik des Körpers. Die Oberfläche wurde bewusst nicht vergoldet und poliert, sondern mit einer gröberen Struktur versehen, die sich von anderen Trophäen abhebt. Die neue Skulptur ist ein durchgearbeiteter Bronzeguss. Sie wurde individuell in Handarbeit hergestellt, wiegt knapp drei Kilogramm und ist 23 cm hoch. Entwickelt und gestaltet wurde sie vom Designstudio Monomango in Berlin.

Erste Henne steht schon fest - Ehrenpreis Politik

Auch in diesem Jahr bestimmen die Zuschauer, wer mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wird. Die Zuschauer konnten ihre Favoriten in den vier Kategorien "Musik", "Schauspiel", "Entertainment" und "Sport" wählen. Bis zum 7. September konnten die Zuschauer im Netz und per Post abstimmen. Startschuss zur Publikumsabstimmung war eine Fernseh-Gala am 26. August. Mit dabei viele Preisträger der Vorjahre wie Roland Kaiser, Hans Sigl, Santiano oder auch Kati Wilhelm. Fest steht bereits, dass die ZDF-Nachrichten-Satire-Sendung "heute show" mit der "Goldenen Henne" ausgezeichnet wird. Sie erhält den Ehrenpreis in der Kategorie "Politik", teilte die Jury in Leipzig mit. Dem Team um Moderator Oliver Welke gelinge es, den Menschen auf komödiantische Art Politik näher zu bringen, hieß es zur Begründung.





Kategorie Enterntainment prominent besetzt

Nominiert ist in der Kategorie Entertainment auch rbb-Moderatorin Jessy Wellmer. Wenn sie nicht gerade über die Olympischen Spiele berichtet, moderiert sie die "Sportschau" am Sonntag , den "rbb-Sportplatz", das Fußballmagazin "11 Freunde TV" und das Fußballmagazin "Arena Liga Live" auf Radioeins. Zunächst studierte die 36-jährige Güstrowerin an der Universität der Künste in Berlin, bevor man in der Sportredaktion des rbb ihr Talent vor der Kamera entdeckte. Deshalb wurde sie bereits 2014 bei der Goldenen Henne in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" nominiert. Wellmer muss sich allerdings einer starken Konkurrenz stellen. Ebenfalls nominiert sind etwa Oliver Welke und Oliver Kahn, Karolin Kebekus, Barbara Schöneberger, Olaf Schubert oder auch Daniel Hartwich.

Jessy Wellmer vor der Kulisse der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro

Aftershow-Party zeigt wie die Stars feiern

Die Henne-Gala wird am Freitag um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen übertragen. Auch die Aftershow-Party im Anschluss an die Live-Show von 23.15 Uhr bis Mitternacht wird gezeigt. Tina Kramhöller von Antenne Brandenburg sowie Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde von MDR Jump zeigen darin wie die Stars der Goldenen Henne 2016 feiern. Die Goldene Henne wird seit 1995 in Erinnerung an die 1991 verstorbene Berliner Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann vergeben. Mit der Trophäe zeichnen der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und die Zeitschrift "SUPERillu" die populärsten Menschen des Jahres aus Politik, Kultur, Sport, Musik und Gesellschaft aus.