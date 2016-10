Wie sieht die Arbeit des in Roman und Fernsehen so populären Rechtsmediziners wirklich aus? Eine Ausstellung im Berliner Medizinhistorischen Museum zeigt ab Freitag die Arbeit von Ermittlern anhand von realen Spurensuchen.

Ab Freitag kann im Medizinhistorischen Museum in Berlin die fiktionale Darstellung der Arbeit überprüft werden. In der Ausstellung "Hieb § Stich. Dem Verbrechen auf der Spur" wird anhand von realen Fällen die tatsächliche Arbeit von Ermittlern der Rechtmedizin und Kriminaltechnik gezeigt.

Der Besucher nimmt dabei selbst die Fährte auf. Am Beginn der Ausstellung werden zwei zusammengehörende Tatorte nachgestellt - im Wald und in einem Wohnzimmer - und durch reale Tatortbilder ergänzt: Eine Frau wurde von ihrem Mann nach einem Streit erstochen, der erste Fall. "Danach führen wir die Besucher in eine Art Präsidium, wo die Spuren gesammelt und sortiert werden", erzählte Museumsdirektor Thomas Schnalke rbb Kulturradio. "Dann geht es in die Spurenfelder, also in die Techniken hinein."

Anhand von Filmen, Bildern und Objekten wird in der Ausstellung erklärt, wie Rechtsmediziner Spuren systematisch auswerten. Da geht es um die Genomuntersuchung, um Fingerabdrücke, toxikologische Haaranalysen und Insektenkunde. Die modernste Verfahren werden vorgestellt. So kommt seit 2011 in Berlin zum Beispiel die Computertomographie zum Einsatz. "Möglich sind damit Obduktionen ohne den Körper zu öffnen", sagt Schnalke.