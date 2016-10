Rezension | "Inside IS" am Grips-Theater

Ein neues Stück am Berliner Grips-Theater will zeigen, warum Jugendliche sich dem "Islamischen Staat" anschließen. Doch "Inside IS" nach dem Buch von Jürgen Todenhöfer ist eine dürftige, klischeehafte und erkenntnisarme Inszenierung, findet Frank Dietschreit .

Der islamistische Terrorismus hat unzählige Menschenleben gekostet. Besonders irritierend ist, dass der so genannte "Islamische Staat" auf einige westeuropäische Jugendliche so anziehend wirkt, dass sie nach Syrien und Irak aufbrechen, um dort für einen religiösen Wahn zu kämpfen und womöglich zu sterben. Warum tun sie das? Und was hoffen sie dort zu finden? Das von Yüksel Yolcu inszenierte Stück "Inside IS", das am Mittwochabend im Berliner Grips-Theater uraufgeführt wurde, versucht, auf solche Fragen Antworten zu bekommen. Es basiert auf dem Reisebericht "Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat'", verfasst von Jürgen Todenhöfer, einem ehemaligen CDU-Politiker, dem die Terroristen Einblick und Zugang zu ihrem islamischen Kalifat gestatteten.

Das Stück ist für Zuschauer ab 15 Jahre: Sie müssen Todenhöfers Buch weder kennen noch gelesen haben. Denn Todenhöfer ist ein etwas zwielichtiger Zeitgenosse: Er mutierte von einem devoten Amerika-Fan und beinharten Kommunistenfresser zum sensiblen Islam-Versteher und schnöden Antisemiten. Den IS hält er für eine zwar blutige, aber auch irgendwie verständliche Reaktion auf die vermeintliche Unterdrückung und Bevormundung durch den Westen. Die selbstverliebte Art, wie sich Todenhöfer als Revolutions- und Kriegstourist aufspielt und dabei ignoriert, dass er vom IS benutzt wird, um für ihre verrückten Ideen und tödlichen Botschaften zu werben: grenzwertiger Journalismus. Aber immerhin verdanken wir seinen Reiseerlebnissen einige wichtige Einblicke in die kranke Seele von verblendeten Terroristen und zu Mordmaschinen abgerichteten Jugendlichen.