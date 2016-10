Warum schließen sich deutsche Jugendliche der Terrormiliz islamischer Staat an? Das Grips-Theater in Berlin versucht mit einem neuen Stück dahinter zu kommen. Als Basis dient das Buch des Publizisten Jürgen Todenhöfer "Inside IS".

Am Berliner Grips-Theater feiert am Mittwochabend das Stück "Inside IS" Uraufführung. Als Basis für die Inszenierung diente dem Regisseur Yüksel Yolcu der Reisebericht des Publizisten Jürgen Todenhöfer "Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat'". Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und Autor, Todenhöfer, gab dem Grips-Regisseur die Rechte an seinem Buch zur Bearbeitung für ein Jugendstück.

Yüksel Yolcu wurde 1966 in Igdir in der Türkei geboren. Mit sechs Jahren kam er mit seiner Familie nach Berlin. Yolcu machte eine Schauspielausbildung an der Berliner Hochschule der Künste und studierte Regie in Paris. Er inszenierte am Hans Otto Theater Potsdam und am Theater der Jungen Welt Leipzig. Seit 2007 sind Yolcus Regiearbeiten am Grips Theater zu sehen. Für seine Inszenierung "Fluchtwege" erhielt Yolcu den Brüder-Grimm-Preis.

Die Fragen, denen Regisseur Yolcu im Stück nachgehen will, lauten: Warum geraten gerade junge Menschen aus Europa in den Sog des "IS" und sind bereit, sich für ein versprochenes Paradies in die Luft zu sprengen? Was wollen sie da verteidigen, was finden sie da, was sie hier nicht finden?

Er habe Todenhöfers Buch als Urlaubslektüre gelesen, sagte Yolcu im rbb - anschließend sei bei ihm der Wunsch gereift, die Inhalte für Jugendliche auf die Bühne zu bringen. In langen Gesprächen mit Todenhöfer habe er durchaus ein Muster als Motiv erkennen können, was junge Menschen zum IS treibt. In allererster Linie gehe es um Gemeinsamkeit, und es gebe häufig Parallelen in den Lebensläufen: "Die Eltern trennen sich, die Jugendlichen fühlen sich ausgeschlossen", sagte Yolcu im rbb-Inforadio. Ingesamt empfänden sie die Welt und die Gesellschaft als ungerecht. Dies sei ihm immer wieder in Gesprächen mit Jugendlichen begegnet, die er im Beisein eines Imans in einer Justizvollzugsanstalt hatte führen können.

Dennoch möchte der Regisseur nicht generalisieren, schließlich gebe es auch Ärzte oder andere Intellektuelle, die den IS unterstützen: "Es sind nicht nur welche, die sich als Looser fühlen oder Cowboy spielen wollen."