Audio: 06.10.2016 | Radioeins

Interview | Ferdinand von Schirach über "Terror - Ihr Urteil" - "Nachdenken, in welchem Staat wir leben wollen"

07.10.16 | 08:06 Uhr

Darf man 164 unschuldige Menschen töten, um 70.000 vor einem Terroranschlag zu retten? Über diese Frage stimmt in der ARD-Verfilmung des Theaterstücks von Ferdinand von Schirach das Fernsehpublikum ab. Wie letztlich entschieden wird, sei gar nicht wichtig, sagt der Autor.

Der Schriftsteller und ehemalige Strafverteidiger Ferdinand von Schirach hat in seinem viel beachteten Theaterstück "Terror" ein erschreckend aktuelles Gedankenexperiment entworfen: Durfte der Kampfpilot Lars Koch eigenmächtig eine Passagiermaschine abschießen, um zu verhindern, dass ein Terrorist das Flugzeug auf ein vollbesetztes Fußballstadion stürzen lässt? Ist Koch ein Held oder ein Mörder? Darüber verhandelt die große Strafkammer des Schwurgerichts Berlin. Bevor der Richter ein Urteil sprechen kann, muss er die Schöffen befragen – und das ist bei der ARD-Verfilmung das Fernsehpublikum.



Herr von Schirach, 164 Menschenleben gegen 70.000 – was spricht dagegen, dass das "kleinere Übel" gewählt werden darf?

Eigentlich fast alles, vor allen Dingen unsere Verfassung. Im ersten Satz der Verfassung heißt es: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet: Wir dürfen Menschen nicht zu Gegenständen machen, und mit ihnen umgehen wie mit einem Stein oder einem Tier. Wir dürfen sie nicht einfach töten, um andere Menschenleben zu retten. Dabei geht es nicht darum, ob es viele oder wenige Menschen sind, weil das menschliche Leben kein Markt ist und nicht in Zahlen gemessen werden kann.

In Ihrem Stück hat der Pilot 28 Minuten Zeit, um zu entscheiden, was er tun soll. Die Politik und das Militär sagen: Du darfst nichts tun. Sieht das Gesetz solche Situationen eigentlich vor?

Wir hatten ein Gesetz, das Luftsicherheitsgesetz, das erlaubt hat, dass wir in einer solchen Situation eine Maschine mit unschuldigen Menschen abschießen dürften. Später hob es das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig auf. Der Pilot im Stück denkt auch nicht nur 28 Minuten darüber nach, sondern während seiner ganze Ausbildung: Denn was sie in einer solchen Situation tun würden, ist ein großes Thema bei den Soldaten. Das hat er sich also vorher überlegt.

Bei diesem Stück entscheiden die Zuschauer über Recht oder Unrecht.

Es geht nicht darum, wie es letztlich entschieden wird. Wichtig ist, dass wir darüber reden und diskutieren. Dass wir überlegen: Wie wollen wir weiterleben, in Zeiten des Terrors? Der Terrorismus ist die größte Herausforderung, der wir gegenüberstehen. Er verändert das Recht, die Gesellschaft, die Moral. Das Stück will nur einen Anstoß geben, darüber nachzudenken, wie weit wir gehen wollen, und in welchem Staat wir leben wollen.

Wenn man sich auf die Argumente einlässt, ist die Abstimmung nicht einfach. Wie würden Sie entscheiden?

Ich habe mich bereits verschiedentlich geäußert, wie ich abstimmen würde – aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir darüber reden, es geht nur um den Diskurs. Wie ich schon sagte: Das Ergebnis halte ich nicht für wichtig. Wir zeigen den Film am 17. Oktober in fünf Ländern gleichzeitig, und überall gibt es Talkshows danach. Etwas Schöneres kann es nicht geben für einen Schriftstellen: Wir reden um 20:15 Uhr, also zur Prime Time, über Kant und die Grundlagen unserer Gesellschaft. Aber wir müssen auch sehen, dass Demokratie genau daraus besteht. Wir haben eine sehr lange präsidiale Kanzlerschaft und eine langjährige große Koalition. Ein solcher Film hilft vielleicht ein bisschen, dass wir uns darüber klar werden, dass das unser Staat ist, unsere Gesellschaft und unsere Gesetze und wir darüber entscheiden müssen.

Das Stück läuft seit fast einem Jahr in vielen deutschen und internationalen Theatern. Was ist Ihr Erkenntnisgewinn?

Ich habe nicht alle Premieren sehen können, aber es hat mich begeistert, wie interessiert die Zuschauer auf. In Düsseldorf stand beispielsweise während der Befragung durch die Staatsanwaltschaft ein Zuschauer auf und brüllte in den Raum: Die Frage ist unzulässig. Der Mann, wusste natürlich, dass er im Theater ist, aber er hat es zu seiner Sache gemacht. Das fand ich wunderbar.