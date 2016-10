Satiriker äußert sich zu eingestelltem Verfahren - Böhmermann teilt aus - und pfeift sich einen

05.10.16 | 18:16 Uhr

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz gegen Jan Böhmermann sind eingestellt - einen Tag später äußert sich der Satiriker zur Affäre um sein Schmähgedicht gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Er findet am Mittwoch deutliche Worte - und lässt am Ende die britische Comedy-Gruppe Monty Python sprechen.



Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann hat sich in einem Youtube-Video zur Einstellung der Ermittlungen gegen ihn geäußert. "Ich freue mich, dass die Staatsanwaltschaft Mainz nicht den Aufwand gescheut hat, sich die komplette Neomagazin-Royale-Sendung vom 31. März anzuschauen. Wir bei ZDF neo können jeden aufmerksamen Zuschauer sehr gut gebrauchen", sagte er in dem am Mittwoch veröffentlichten Clip. "Ich freue mich auch, dass die Staatsanwaltschaft Mainz mein juristisches Proseminar 'Was ist Schmähkritik?' in den entsprechenden inhaltlichen und zeitlichen Kontext gestellt hat und außerdem zu dem Schluss gekommen ist, dass ich – verkürzt gesagt – ein unseriöser Quatschvogel bin, der beruflich Blödsinn macht", sagte der ehemalige rbb-Moderator ("Sanft und sorgfältig").



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Frühjahr Anzeige gegen Böhmermann erstattet, weil er sich durch ein Gedicht in dessen ZDF-Sendung beleidigt fühlte. Die Staatsanwaltschaft Mainz hatte daraufhin Ermittlungen aufgenommen - und am Dienstag bekannt gegeben, dass sie diese nun eingestellt habe. Um die Ermittlungen zu ermöglichen, hatte die Bundesregierung den Weg für die Strafverfolgung gegen Böhmermann nach Paragraf 103 freigemacht. Dieser verbietet die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter.

Böhmermann kritisiert Zustände in der Türkei

Auf diese Vorgänge Bezug nehmend fand Böhmermann nun deutliche Worte. "Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates", sagte er in dem Youtube-Clip. "Was Humor ist und was eine Straftat, beurteilt zuallererst der professionelle Spaßvogel, dessen Job das ist, dann als zweites sein durchschnittlich informiertes, verständiges Publikum, und erst wenn es stark unterschiedliche Meinungen gibt - geben sollte -, im allergrößten Notfall die zuständigen Gerichte und Staatsanwaltschaften – und sonst niemand." Böhmermann äußerte zudem deutliche Kritik an den Zuständen in der Türkei. "Im Vergleich zu dem, was kritische Journalisten, Satiriker oder Oppositionelle in der Türkei damals und auch jetzt gerade durchmachen, ist dieses ganze Theater um die 'Böhmermann-Affäre' schon wieder ein großer trauriger Witz, der sich leider außerhalb meiner professionellen Qualitätskontrolle befindet."

Fragen nur über Youtube und Facebook