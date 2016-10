Nach ihrem Erfolg in Westdeutschland, so berichtet Sass später, bekommt sie in der DDR für zwei Jahre keine Filmrolle mehr. Beendet ist ihre Karriere aber nicht. 1987 wird Sass allerdings bereits wieder für ihre DEFA-Produktionen von der DDR als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet. Parallel spielt Sass außerdem Theater. Bis 1990 ist sie Teil des Ensembles am Schauspielhaus in Leipzig.