Eröffnung des KINDL-Zentrums für zeitgenössische Kunst - Spürbare Vergangenheit in neuem Ambiente

21.10.16 | 21:45 Uhr

Bis vor elf Jahren wurde noch Bier gebraut in dem Gebäude in der Neuköllner Rollbergstraße. Doch wo einst die Kunst des Brauens vertieft wurde, widmet man sich nun der zeitgenössischen Kunst. Am Samstag eröffnet das KINDL-Zentrum als neuer Kulturstandort Berlins. Von Sigrid Hoff



Für Freunde der Gegenwartskunst gibt es in Berlin-Neukölln eine neue Adresse: Auf dem Areal der einstigen Kindl-Brauerei an der Rollbergstraße eröffnet am Samstag das KINDL – als "Zentrum für zeitgenössische Kunst". Seit 2012 wurden die historischen Industriegebäude aus den 1920er Jahren umgebaut – mit privaten Mitteln. Schon die spektakuläre Architektur nimmt den neuen Kunstort ein: ein siebengeschossiger Turm mit spitzbogigem Portal, flankiert von Kesselhaus und Sudhaus in einer expressionistischen Backsteinarchitektur, entstanden zwischen 1926 und 1930.



Insgesamt 5.500 Quadratmeter umfasst der historische Gebäudekomplex, den das deutsch-schweizerische Sammler-Ehepaar Burkhard Varnholt und Salome Grisard 2011 erworben hat. "Als wir das zum ersten Mal sahen, kam uns ein Zitat von Geroge Bernard Shaw in den Sinn: 'Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute.' Aus unserer persönlichen Leidenschaft für Kultur und für Kunst im Besonderen entstand die Idee, das KINDL zu gründen."

Spuren der industriellen Nutzung

Viele Jahre war der Bezirk auf der Suche nach neuen Ideen für das Kindl-Quartier an der Rollbergstraße, Ideen wie eine private Universität wurden verworfen. Bis das Sammler-Paar kam und Nägel mit Köpfen machte. Doch die Herausforderung war groß. Seit 2013 arbeitet der Kunsthistoriker Andreas Fiedler an dem Konzept für das neue Kulturzentrum, das ausschließlich aus privaten Mitteln finanziert wird. Die Industriearchitektur bietet ideale Voraussetzungen für die Präsentation zeitgenössischer Kunst, findet er: "Es gibt Räume, die spezifisch für die Ausstellung von Kunst hergerichtet wurden, aber tatsächlich sind die Spuren der industriellen Nutzung immer noch lesbar, in einigen Räumen sogar explizit vorhanden."



Die historische Architektur ist das Markenzeichen für das Kindl. Bereits 2014 eröffnete im 20 Meter hohen Kesselhaus der erste Ausstellungsraum, im jährlichen Wechsel werden hier Künstler Werke speziell für den Ort schaffen. Seit September ist David Claerbouts Video-Arbeit "Olympia" zu sehen. Der Künstler hat das Berliner Olympiastadion von 1936 digital nachgebaut und lässt es vor den Augen der Besucher zerfallen. Das auf 1.000 Jahre angelegte Projekt ist eine Reflexion über die Zeit und die Vergänglichkeit des Materiellen.



Das Sudhaus, in dem sechs riesige Kupferkessel – einst die größten Sudpfannen Europas - an die Zeit des Bierbrauens erinnern, wird als Café genutzt. Das dahinterliegende Maschinenhaus wurde in eine Kunsthalle mit Räumen für Wechselausstellungen verwandelt. An der Ostseite ist eine Betontreppe als neue Erschließungsachse vor den Altbau gestellt. Der Schriftzug KINDL an der Stirnseite verbindet das alte mit dem neuen Markenzeichen des Ensembles. Ein Sheddach belichtet das oberste Geschoss. Auch hier sind die Spuren der industriellen Nutzung sichtbar, inklusive einer Kranbahn mit gläserner Kanzel im Erdgeschoss.

Erst Bier - jetzt Kunst

Eberhard Havekost: Inhalt -Ausstellung im Maschinenhaus des KINDL





Eberhard Havekost

Gefühl, B15 , 2015

Öl auf Leinwand

80 x 45 cm



Eberhard Havekost

Baum, B15 , 2015

Öl auf Leinwand

270 x 160 cm



Eberhard Havekost: Inhalt

Ausstellung im Maschinenhaus des KINDL



How Long Is Now?

Gruppenausstellung im Maschinenhaus des KINDL



How Long Is Now?

Gruppenausstellung im Maschinenhaus des KINDL



Jeppe Hein

OU ARE RIGHT HERE RIGHT NOW , 2012

Pulverbeschichtetes Aluminium, Neonröhren, Einwegspiegel, pulverbeschichteter Stahl, Transformatoren

100 x 100 x 10 cm

How Long Is Now?

Gruppenausstellung im Maschinenhaus des KINDL Play Pause Fullscreen













Kein klassischer White Cube

In der acht Meter hohen Halle werden unter dem Titel "How Long Is Now?" Werke zeitgenössischer Künstler wie Philip Akerman, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, Jeppe Hein und anderen gezeigt. Sie stellen die Frage nach der künstlerischen Reflektion über eine Epoche, in der man als Zeitgenosse verankert ist.



Die drei Etagen im Maschinenhaus mit ihren jeweils 400 Quadratmetern ermöglichen ein flexibles Wandsystem und bieten damit die Chance, jeder Ausstellung ihr eigenes Gesicht zu geben. "Ich halte das für absolut wunderbare Voraussetzungen, um ganz verschiedene Ausstellungsformate zeigen zu können. Die ehemalige Nutzung ist noch spürbar, so dass es kein eigentlicher White Cube im klassischen Sinn ist", betont Kurator Andreas Fiedler.



