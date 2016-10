Der in Berlin geborene Autor Klaus Kordon ist mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet worden. Mit dem Sonderpreis in Höhe von 12.000 Euro wurde der 73-Jährige für seine historischen Romane geehrt, die vor allem in Berlin spielen. Kordon gelinge es, Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzuzeigen und Geschichte(n) aus der Perspektive der kleinen Leute zu erzählen, urteilte die Jury.



Der in Ost-Berlin geborene Autor war nach einem missglückten Fluchtversuch 1972 ein Jahr in Stasihaft; nach eigenen Angaben überlebte er fünf Monate in Einzelhaft, indem er sich im Kopf Romane ausdachte. 1973 wurde er von der Bundesrepublik freigekauft