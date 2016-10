Die nächsten Kleist-Festtage in Frankfurt (Oder) beschäftigen sich im Oktober 2017 angesichts des Lutherjahrs mit dem Thema Religion. Das kündigte die Messe und Veranstaltungs GmbH am Sonntag zum Abschluss des diesjährigen Festivals an.

Dieses Mal drehte sich alles um die Bedeutung William Shakespeares (1564-1616) für den Frankfurter Dramatiker Heinrich von Kleist (1777-1811). Es gab Theater- und Filmaufführungen, Lesungen und Konzerte. Zudem ist über die Festivaltage hinaus eine Schau im Kleist-Museum zu sehen. Die Besucherzahlen gingen in diesem Jahr den Angaben zufolge leicht zurück auf 1.300 Gäste (2015: 1450). Die Kleist-Festtage gibt es schon seit 24 Jahren.

Im nächsten Jahr gibt es in vielen Regionen Deutschlands Veranstaltungen rund um Martin Luther. Der Überlieferung nach hatte Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen. Im Ergebnis der dadurch ausgelösten weltweiten Reformationsbewegung entstanden mehrere Konfessionen wie die evangelische Kirche.