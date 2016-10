Audio: 05.10.2016 | Antenne Brandenburg | Sabine Tzitschke

24. Kleist-Festtage starten in Frankfurt (Oder) - Wer Shakespeare sucht, wird Kleist finden – und umgekehrt

06.10.16 | 10:20 Uhr

Wenn am Donnerstag die Festtage beginnen, werden Kleist-Fans möglicherweise einräumen müssen, dass sich der Künstler bei einigen Stoffen bei seinem berühmten englischen Kollegen Shakespeare bedient hat. Und nicht nur das. Von Sabine Tzitschke

Die Kleist-Festtage – und das ist eine wirklich gute Tradition – beginnen immer mit der Verleihung des Kleistförderpreises. Der 30jährige Dramatiker Thomas Köck bekommt ihn in diesem Jahr für sein Stück "Paradies Fluten". Der Hausautor des Nationaltheaters Mannheim geht also mit 7.500 € nach Hause. Das Stuttgarter Theater Rampe wird mit seinem Stück am Donnerstag zum Start der Festtage das Frankfurter Kleist Forum "fluten".



Thomas Vogel, künstlerischer Leiter des Kleist Forums, ist auf die Eröffnungsvorstellung sehr gespannt: "Sie machen es sehr wild, sie wollen das ganze Kleist Forum bespielen mit dem Stück, sich also nicht nur auf eine Bühne beschränken. Der Autor hat mir gesagt, dass er sehr zufrieden ist. Ich bin umso gespannter, weil es selten ist, dass ich eine Produktion einlade, die ich vorher noch nicht gesehen habe."

Kleist - der große Plagiator?

Danach gehören die Festtage Heinrich von Kleist. Er muss sie sich dieses Mal allerdings teilen mit William Shakespeare. Warum? Nun der große Meister ist 1616, also vor 400 Jahren, gestorben – und wie man heute weiß, war Shakespeare ein Vorbild für Kleist. Kleist hat sich wahrscheinlich an Shakespeares guten Stories "bedient". Seine "Familie Schroffenstein" ist ein künstlerisch wertvolles Plagiat von Shakespeares "Romeo und Julia". Deswegen, erklärt Kuratorin Anette Handke, zeigt das Kleistmuseum in diesem Jahr das Drama "in der Verfilmung von Franco Zeffirelli, die 1968 für viel Furore sorgte. Auch "Othello" von und mit Orson Welles wird zu sehen sein." Man wolle, so Handke, mit diesen Filmen den Zusammenhang zwischen den Shakespeare- und den Kleist-Stücken aufzeigen. Spätestens dann werden Kleist-Freunde einräumen müssen, dass die Novelle "Die Verlobung in St. Domingo'" irgendwie doch der "Othello" von Shakespeare ist – und nur etwa 200 Jahre später in Haiti spielt. Denn Kleist war der englischen Sprache mächtig und konnte Shakespeare im Original lesen.

Dead or Alive?

Die neue Chefin des Kleist-Museums, Hannah Lotte Lund, die ihr Haus zu den Kleist-Festtagen natürlich weit öffnet für Lesungen mit Franziska Ritter und Dieter Mann, spekuliert, was wäre, wenn Kleist Shakespeare hätte treffen können: "Ich glaube nicht, dass er sich vorgedrängelt hätte. Aber wenn es darum gegangen wäre, eine Dame in Versen zu bedichten, hätten sich sicherlich beide ins Zeug gelegt, und ein Wettstreit in Worten wäre entstanden." Kleist war ein Ruhiger, ein preußischer Zweifler, der den Pessimismus in seinem Leben nicht besiegen konnte. Vielleicht helfen bei der Spurensuche nach Kleist und Shakespeare auch die beiden Premieren, sagt Florian Vogel: "Es gibt einen Poetry Slam unter dem Titel "Dead or Alive", ein echter Dichterwettbewerb. Vier Schauspieler interpretieren verstorbene Autoren – Shakespeare, Kleist & Co. – und zwar gegen vier Hiphopper. Das Publikum kann abstimmen, wer im Dichterwettkampf siegt: die Toten oder die Lebendigen".

Genie und Nachahmer?