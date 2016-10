Syrische Rapper kämpfen in Berlin für Frieden in ihrer Heimat

In Syrien wurde Mohammad Abu Hajar aufgrund seiner kontroversen Texte inhaftiert und gefoltert. Seit 2014 ist der Rapper in Berlin und setzt zusammen mit seiner Band Mazzaj Rap den Kampf fort: für Gerechtigkeit in seiner Heimat. Von Karolin Krämer