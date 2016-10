Es war die letzte Inszenierung von Starregisseur Patrice Chéreau. Mit Richard Strauss' "Elektra" gelang dem Franzosen ein Meilenstein der Opernregie. Die Produktion von 2013 ist am Sonntag an der Berliner Staatsoper mit Daniel Barenboim am Pult stürmisch gefeiert worden. Auch die rbb-Kritikerin Maria Ossowski stimmt in den Lobgesang ein.

Was will uns die alte Griechengeschichte heute noch sagen, wird sich mancher Opernhasser fragen. Er oder sie sollen einfach eine Karte kaufen und eine der faszinierendsten Produktionen dieser Spielzeit anschauen.

"House of Cards" oder "Game of Thrones" sind ein müder Abklatsch dessen, was der 2013 verstorbene französische Starregisseur Patrice Chereau hier an Spannung, Seelenqual und Tiefenpsychologie begriffen und fragmentarisch in Szene gesetzt hat. Bis Elektras Bruder Orest schließlich Mutter und Lover ermordet, rast und fleht und gurrt und jammert Elektra sich durch die Story und reißt jeden mit, der ihr verfällt.