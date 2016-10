Berlins Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) hat angebliche antiisraelische Äußerungen im Ballhaus Naunystraße nicht bestätigt. Diese sollen bei dem Festival "After the Last Sky" des öffentlich geförderten Theaters gefallen sein. In Aufzeichnungen der Veranstaltung am 26. September und Aussagen von Teilnehmern einer Veranstaltung am 8. Oktober seien entsprechende Zitate nicht wiederzufinden, erklärte die Kulturverwaltung am Donnerstag nach einem Treffen Renners mit dem Leiter des Ballhauses, Wagner Carvalho.