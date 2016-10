Veranstaltungen in Frankfurt (Oder) - Probelauf für das Reformationsjubiläum

19.10.16 | 18:42

Die Stadt Frankfurt (Oder) probt bereits für das Reformations-Jubiläum 2017. Zwischen dem 24. Oktober und 6. November gebe es sechs Events, sagte Sabine Wenzke vom Kultureigenbetrieb der Stadt am Mittwoch. Zu den Angeboten zählten eine "Lange Nacht der Reformation", ein filmischer Marathon sowie ein Abendmahlgottesdienst.



Die 95 Thesen des Reformators Martin Luther veränderten den Umgang mit Religion und wiesen den Weg in die Moderne. Mit ihnen zog der Wittenberger Theologie-Professor (1483-1546) gegen den Ablasshandel zu Felde, der in der katholischen Kirche blühte. Die Veröffentlichung der Thesen jährt sich am 31. Oktober 2017 zum 500. Mal.



Spektakuläre Bibel-Kopie

In Frankfurt (Oder) soll am 31. Oktober eine Abschreib-Aktion gestartet werden, in der Bürger das "Neue Testament" Buch für Buch handschriftlich übertragen. Bis zum kommenden Jahr soll so die handgeschriebene "Frankfurter Bibel" entstehen.



Laut Wenzke hatte sich Frankfurt Anfang des 16. Jahrhunderts zu einem "Anti-Wittenberg" entwickelt. Treibend sei hier vor allem der Ablasshändler Johann Tetzel gewesen. An der neuen Frankfurter Universität waren damals die 106 Gegenthesen zu den Luther-Thesen entstanden. Nach 1539 sei die Stadt dann zu einem Dreh- und Angelpunkt der Reformation geworden.

